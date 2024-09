Preview: Králové do boje! Přijde letos zlepšení?

Los Angeles se po zisku Stanley Cupu před deseti lety předpovídala velká budoucnost. Opak je ale pravdou! V posledních třech sezonách vždy vypadli v prvním kole play off proti Edmontonu. Podaří se jim letos urvat lepší výsledek?

Minulý ročník nebyl z jejich pohledu úplně marný. Do vyřazovací fáze postoupili poměrně jasně, mohli se spolehnout na opory především v defenzívě. Pak ale přišla další série s Olejáři a další vypadnutí. Králové od začátku tahali za kratší konec, a tak není divu, že uhráli pouze jeden zápas a se sezónou se na počátku května rozloučili.

Český brankář jedničkou?

Odchod Cama Talbota nám dával jistou naději, že by se David Rittich mohl stát jedničkou, avšak nakonec mu přišel poměrně silný konkurent. Darcy Kuemper se sice na své poslední štaci u Capitals poměrně trápil (úsp. 89 % v minulé sezóně), stále ovšem platí za zkušeného brankáře. Celou situaci v brankovišti tak bude muset rozhodnout trenér brankářů Mike Buckley.

Jistota vzadu

Králové dlouhodobě sází na jistotu v obranných řadách, což by měli potvrzovat i nadále. Problémem by mohl být odchod Matta Roye do Washingtonu, který by mohl opravdu jen částečně zalepit nově příchozí Caleb Jones.

Jinak je to ale stejná pohádka. Lídrem bude rozhodně památník posledního zisku poháru Drew Doughty, který je stále platný na obou stranách kluziště. Zapomenout nesmíme ani na jména jako jsou Vladislav Gavrikov, Mikey Anderson či velmi talentovaný Jordan Spence. Zkrátka bychom měli vidět podobné výkony jako doposud.

Kdo na sebe vezme zodpovědnost vepředu?

Dlouhodobě se s tím potýkají, ale stále nenašli řešení. Králové se loučili s Pierrem-Lucem Duboisem i Victorem Arvidssonem, načež zareagovali příchody univerzálů Warrena Foegeleho a Tannera Jeannota. O produktivitu by se však měli starat jiní.

Povinnost stále připadá na kapitána Anžeho Kopitara ale i na další hráče. Švýcarský šikula Kevin Fiala, švédský snajpr Adrian Kempe či nadějný Quinton Byfield. Určitě tak je z čeho vybírat.

Očekávání redaktora

Los Angeles rozhodně nebude chybět ve vyřazovací části a pokud jim konstelace výsledků přinese do prvního kola hratelného soupeře, mohli by přejít dál. Takový výsledek ovšem považuji za reálné maximu.

