Nepříjemnost pro Islanders, Sorokin možná nestihne kemp

Brankář a jedna z hlavních opor týmu Ilja Sorokin by mohl vynechat několik prvních dnů tréninkového kempu New York Islanders poté, co v létě podstoupil operaci zad. Není to sezonu ohrožující zranění, mírná komplikace to však pro partu z Long Islandu je.

Podle generálního manažera Islanders Lou Lamoriella už devětadvacetiletý brankář nějakou dobu bruslí. Sorokin v minulé sezoně odchytal 56 zápasů s bilancí 25-19-12 s průměrem 3,01 gólu na zápas a úspěšností zákroků 90,9 %. Hodně kryl záda Semjonu Varlamovovi, když se New York v závěru snažil o postup do play-off.

„Nemám obavy, protože máme dva velmi dobré brankáře,“ řekl v pondělí trenér Islanders Patrick Roy. „Na posezonním rozhovoru s Iljou jsme si pár věcí řekli. Ví, co má dělat, a ví, že jsem s ním. Ví, že mu věřím, a ví, že bude důležitým hráčem týmu."

„Operace, kterou podstoupil kvůli zádům, není nejlepší věc na světě, ale myslím, že bude v pořádku. A věřím, že máme dobrý lékařský personál, který se o něj postará. Postarají se o to, že až bude připravený, tak nám ihned pomůže,“ dodal.

Lamoriello uvedl, že Sorokin utrpěl zranění v horní části těla během letních tréninků, ale neměl obavy o jeho dostupnost pro začátek ročníku.

New York zahajuje tréninkový kemp ve čtvrtek a úvodní utkání sezony odehraje 10. října v UBS Areně proti Utahu.

„Během letní přípravy se mu něco přihodilo. Bruslí, není to nic, co by nás znepokojovalo,“ řekl Lamoriello. „Bude chybět první den tréninkového kempu,možná prvních pár dní. Nechám na trenérském štábu.“

Sorokin vstupuje do prvního roku osmileté smlouvy, kterou s Islanders podepsal už loni v červenci. V sezoně 2022/23 se stal finalistou Vezina Trophy poté, co v 62 zápasech dosáhl bilance 31-22-7 s průměrem 2,34, úspěšností zákroků 92,4 % a šesti čistých kont.

Znamená to zvětšenou roli nejen pro Varlamova, ale také velkou šanci pro podepsaného Marcuse Hogberga a Keitha Kinkaida, jenž bude v tréninkovém kempu na zkoušce.

