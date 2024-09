První tah od tragédie. Columbus, zahalen v černém, přivádí JVR

Místo loga mají Modrokabátníci na sociálních sítích číslo 13 na černém podkladu. Před domácí halou se před pár dny při vigiliích rozhořely svíčky. Náhlý skon Johnnyho Gaudreaua a jeho bratra Matthewa v klubu z Ohia silně rezonuje. Tragickými momenty pronásledovaná organizace se zároveň postupně vrací do hokejového dění. A oznamuje první podpis.

V Columbusu mají za roky, co patří do NHL, nejeden důvod k trudomyslnosti.



Jak po hokejové stránce, protože se Blue Jackets nikdy nepodařilo vybudovat kádr, který by patřil mezi skutečnou ligovou elitu. Postupů do play-off bylo jen poskrovnu (6).



Pár slibných pokusů ztroskotalo.



Třeba i kvůli tomu, že ti nejznamenitější draftovaní borci (Jakub Voráček, Nikolaj Žerděv, Pierre Luc Dubois) i velké hvězdy vždy po čase zamířili zářit jinam. Sergej Bobrovskij letos získal Stanley Cup, jenže měl na dresu floridského pantera...



V lidské rovině je to ještě smutnější story.



Zkraje milénia zemřela při zápase Modrokabátníků po úderu pukem mladá fanynka Brittanie Cecilová, před pár lety zase přišel o život lotyšský gólman Matiss Kivlenieks při zahradní party u columbuského trenéra brankářů Mannyho Legaceho.



Tehdejší týmovou dvojku zasáhla rachejtle do hrudníku při vychýlení odpalovacího zařízení ohňostroje.



29. srpna 2024 srazil pod vlivem alkoholu řídící Sean M. Higgins bratry Gaudreauovy...



Columbus dělá maximum pro to, aby co nejdůstojněji ctil jejich památku. Zároveň se vypořádává také s ranou na sportovním poli. Gaudreau měl patřit k tahounům, GM Don Waddell mu přivedl i oblíbeného parťáka Seana Monahana.



Po hrozivém neštěstí na silnici poblíž Oldmans Township zeje na soupisce Blue Jackets díra. Další místo pak vzniklo pod platovým stropem. Obojí potřebuje Waddell vyplnit.



První vlaštovka? James Van Riemsdyk, chcete-li JVR.



Pětatřicetiletý mazák, co v kariéře zvládl nasázet i 36 gólů za sezonu. Ty časy jsou samozřejmě dávno pryč, v minulém ročníku se zastavil na třetině (12 branek). U bostonským Medvědů nastřádal celkem 27 bodů.



„Není to nejrychlejší hráč na světě, ale pokaždé zapíše dvojciferný počet branek. A střelce potřebujeme,“ říká o JVR Waddell s tím, že má zkušený forvard skvělý charakter.



Dohodli se na roční smlouvě na 900 000 dolarů.



Waddell tak reaguje na vlastní slova o tom, že Blue Jackets chybí dva forvardi, kteří by měli na NHL. Mimochodem, van Riemsdyk pochází ze stejného státu jako Gaudreau. Jeho smrt označil za tragickou a nesmyslnou.



Ví, že ho v Colombusu nečeká nic jednoduchého. Do takové atmosféry by se nechtělo každému.



„Vždy budou lepší dny a budou i takové, kdy to bude složité. Neustále se budeme snažit co nejvíc podpořit jeden druhého,“ povídá o hokejové komunitě. Sám chce jít příkladem. A hráče s takovou mentalitou právě teď v Ohiu potřebují.

Snad ještě víc než góly.

