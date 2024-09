CAMPEONES (17. díl): Tři tituly a jedna svatba. Kapanenův učeň žije svůj sen

Španělština kdysi dala jméno rozkvetlému poloostrovu, co je od června domovem nejen majetných amerických penzistů, ale také úřadujících mistrů NHL. Floridští Panteři ostatně mají spoustu hispánských fanoušků, v libozvučném jazyce naladíte i přenosy z jejich zápasů. A tak se otiskl také do názvu našeho seriálu o letošních vítězích. Tentokrát je pod drobnohledem Eetu Luostarinen.

Pod tou ikonickou dřevěnou střechou se bude nově prohánět Filip Zadina.

Hrával tam i Tuomo Ruuttu, asistent floridského kouče Paula Maurice a Luostarinenův krajan i gratulant na nedávné svatbě.

A Luostarinen, rodák ze Siilinjärvi, tam na Silvestra roku 2018 zažil svůj první velkolepý okamžik v „dospěláckém“ hokeji.

Běžela 52. minuta finále Spengler Cupu, když v davoském hokejovém "svatostánku" dorážkou vyrovnal proti Kanadě na 1:1. Kdo jiný se měl v takovém chrámu trefit než borec, jehož příjmení je odvozené od kláštera?

To, že favorizovaný zámořský celek svůj 16. titul z nejstaršího klubového turnaje nezíská, pak ztvrdily samostatné nájezdy.

Na střídačce jásal majitel, předseda představenstva a kouč KalPy v jedné osobě Sami Kapanen. Bývalý vynikající forvard, vyhlášený znamenitým bruslením i všestranností.

Skvělý vzor a příklad hodný následování, viďte?

Byť Luostarinenovy výroky o něm (a obráceně) najdete jen ve finštině, jejich vzájemný respekt a pouto dokumentuje už jen prostý fakt, že Kapanen nechyběl u nedávných oslav zisku Stanley Cupu.

Zpět k onomu Silvestru 2018.

O půl roku později jásal Luostarinen znovu, ne s KaiPou, ale s finskou repre. Davos vyměnil za Bratislavu a slavil se zlatou medailí na krku titul mistra světa. Bylo mu dvacet a svět mu ležel u nohou.

A teď, pět let na to, přidává třetí úchvatný kolektivní úspěch. Vedle olympijské zlaté ten nejcennější, co vrcholový hokej nabízí.

Co se za těch pět let událo?

Už víte, že se stal ženáčem. Vzal si sličnou blondýnku Tiiu. Na svatbu mu přišla finská smetánka, různí influenceři , ale také samozřejmě kumpáni z Floridy Saša Barkov, Anton Lundell či Niko Mikkola.

Čtyři Finové v jedné kabině? V čele s kapitánem? Ano, klika ze země tisíce jezer byla jedním z hnacích sil historického vítězství Panterů...

Luostarinen vyměnil během oněch pěti let domácí Liigu za NHL, byť v jednu chvíli se do Kuopia vrátil a pracoval na své hře, nabíral sebevědomí.

42. hráč draftu 2017 (vybrala si ho Carolina, právě u Hurikánů odehrál jedny z nejlepších sezon jeho tehdejší trenér Kapanen) se prosazoval postupně a ztěžka.

Canes ho dusili ve čtvrté lajně a vysvobození zpočátku nepřinesl ani přesun na Floridu (Carolina ho obětovala v roce 2020 coby součást "balíčku" za Vincenta Trochecka).

Vše změnil Paul Maurice.

"Když jak jsem přišel na Floridu, hned jsem viděl, že je to hráč do naší TOP9." Ne do checking line, ale do prvních třech formací.

Viděl, jak obětavě i důrazně hraje. Že zručný centr umí vyhrát buly i se dostat do šance, případně naservírovat puk parťákům. Výsledek? Luostarinen se zlepšoval, rostl a v sezoně 22/23 skončil na 43 bodech.

První trefa v play-off:

GM Bill Zito mu pak dal tříletou smlouvu, tedy až do roku 2027, a smekl: "Dělá všechno správně." Aaron Ekblad zase podotkl: "Dokáže vyhrát buly, můžete ho postavit i na křídlo, je extrémně dobrý na oslabení, je ochotný padat do střel, navíc hraje tvrdě. Samá pozitiva."

Letos si pak konečně zahrál finále Stanley Cupu! To loňské vynechal kvůli zlomené holeni. "Klukům bych těžko pomohl, hrál bych sotva na 50 procent," věděl.

Zato tentokrát ho oficiální web NHL.com označil za možný X-faktor rozhodující série. Ne kvůli produktivitě (2+6), která je jen dílkem z skládačky, jejíž výsledkem je velmi efektivní a přínosný hokejista.

Vždyť jen Sam Bennett a Matt Tkachuk rozdali z útočníků Cats v play-off víc hitů. A jen Barkov se Samem Reinhartem zblokovali více střel.

Doma ve Finsku po něm pojmenovali stadion, už teď je jeho celoživotní dílo skvostné. V šestadvaceti ale rozhodně končit nehodlá. Naopak, to nejlepší má dost možná stále před sebou.

