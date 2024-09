Ehlers stále čeká na smlouvu. Winnipeg prý zvolí vyčkávací taktiku

Generální manažer Winnipegu Kevin Cheveldayoff loni prodloužil smlouvy s hvězdnými hráči Markem Scheifelem a Connorem Hellebuyckem, čímž se většina opor stala dlouhodobými hráči Jets. Jeden veterán se však na konci nadcházející sezony možná stane volným hráčem – osmadvacetiletý křídelník Nikolaj Ehlers, jenž v současné době hraje s platem 6 milionů dolarů za sezonu.

Ehlers si v minulé sezoně připsal 25 gólů a 61 bodů v 82 zápasech, což je popáté, co během své devítileté kariéry v NHL vstřelil 25 a více gólů. V této sezoně sice bude hrát ve druhé lajně Jets, ale Winnipeg má na hráče v sezoně 2025-26 už teď vyčleněno přibližně 47,7 milionu dolarů, přitom stále mají podepsat Cole Perfetti a po sezoně Gabriel Vilardi.

Takže na udržení Ehlerse po této sezoně nemusí být dostatek prostoru pod platovým stropem.

Pokud se Jets rozhodnou Ehlerse vyměnit, mohli by získat výjimečný úlovek a v závislosti na tom, jak se bude vyvíjet kampaň 2024/25, může vedení Winnipegu chtít rozsáhle obměnit sestavu.

V takovém případě by Ehlers mohl být prodán v době uzávěrky výměn. Je však také možné, že Cheveldayoff uzpůsobí svůj kádr a najde způsob, jak si Ehlerse ponechat.

„Neustále probíhá komunikace s agenty. A každá z nich je jedinečná. Jak to vypadá s Nikem, je to tak trochu vyčkávání. Může to být něco, co budeme řešit na konci roku, může to být něco, co se bude řešit dříve,“ řekl šéf Jets.

„V tuto chvíli se nejvíce soustředíme na vítězství. V létě jsem se soustředil pouze na to, co bude pro Winnipeg teď nejlepší. To platí stále a bude to platit i nadále,“ dodal. „Pokud nedojde k zázračnému prodloužení ve stylu Hellebuycka a Schiefela, je to v pořádku. Jde o to, co bude pro Jets v nadcházejícím roce nejlepší, abychom se pokusili dostat do pozice, kdy budeme vyhrávat.“

Aby toho nebylo málo, příští léto mohou Jets řešit prodloužení smlouvy s Kylem Connorem, klíčovým útočníkem.

„Když se podívám na dlouhodobou vizi Jets, byl bych rád, kdyby tato dlouhodobá vize zahrnovala Kylea Connera,“ řekl jasně Cheveldayoff.

