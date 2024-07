Blues vzhlíží ke Dvorskému. NHL? Je to na mně, ví Slovák

Vize a cesta Dalibora Dvorského do NHL se letos v létě stala mnohem jasnější. To proto, že devatenáctiletý útočník, desítka draftu 2023, dostal od St. Louis Blues jasný cíl. Generální manažer Blues Doug Armstrong se na konci minulé sezóny vyjádřil v tom smyslu, že Dvorský bude mít všechny předpoklady, aby se dostal na soupisku pro další ročník.

Armstrong svůj postoj nezměnil ani na rozvojovém kempu St. Louis na začátku tohoto měsíce.

„Vypadal dobře. Nabral nějaké svaly. Je to další kluk, který se opravdu bude tlačit do sestavy,“ řekl Armstrong o Dvorském. „Rád vidím, co řekl: 'Tohle je na mně'.“

Dvorský si vyslechl vše, co potřeboval. Teď už ví, jaké má v ruce karty. Osud má ve svých rukách.

„Zní to skvěle, ale všechno záleží na mně,“ řekl Dvorský. „Pokaždé, když budu na ledě, udělám maximum, abych trenérům dokázal, že do týmu patřím. Rád to slyším hlavně od Armstronga. Dodává mi to ještě větší motivaci, abych se do týmu dostal. To je můj cíl, se kterým jsem přicházel do kempu, takže i tady chci na ledě odvádět co nejlepší výkony.“

Dvorský měl v minulé sezoně pozvolný start do profesionální kariéry, ale situace se rychle vyvinula pozitivním směrem. Sezonu měl strávit ve Švédsku, kde měl hrát za IK Oskarshamn. V deseti zápasech však Dvorský nezaznamenal ani bod; měl bilanci minus 6 a rychle vypadl ze sestavy, než zasáhli Blues a rozhodli se ho přivést do Severní Ameriky a hrát v OHL, což se ukázalo jako nesmírně důležité pro jeho rozvoj.

Dvorský, který nabral na velikosti a síle, se blýskl v dresu Sudbury v OHL, kde v 52 zápasech nasbíral 88 bodů (45 gólů a 43 asistencí). Dobře reprezentoval také Slovensko na MSJ 2024, kde v pěti zápasech zaznamenal šest bodů.

Pro Dvorského to bude první tréninkový kemp v NHL a mohl by se stát nezapomenutelným díky tomu, že předvede něco, co bude organizace hledat, aby zjistila, zda je připraven na NHL.

„Určitě přijedu dřív, někdy v srpnu,“ řekl Dvorský. „Já a někteří další kluci jsme se o tom už bavili. Přijedeme dříve, ještě před kempy, abychom si na všechno zvykli. Všechno záleží na tom, jak se mi bude dařit na ledě i jak si povedu na testech mimo led, takže chci přijít co nejlépe připravený.“

