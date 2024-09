Celebrini se sžívá se San Jose. Bydlet bude u Thorntona doma

Macklin Celebrini ve středu poprvé vyjel na led v dresu San Jose Sharks. Jednička letošního draftu si po svém výběru oblékl dres Žraloků na pódiu ve Sphere v Las Vegas. Ve středu to však byl jeho dres San Jose s našitým jménem a číslem 71 spolu s kompletní sadou hokejových chráničů. „Bylo to úžasné,“ řekl osmnáctiletý centr. „Poprvé jsem s ním byl ve výstroji a viděl své jméno na zádech.“

Celebrini pak mimo jiné prozradil, že v této sezoně bude bydlet s legendárním Joem Thorntonem.

První výběr Bostonu z roku 1997 by měl mít spoustu zkušeností, které by mohl rozdávat jedničce San Jose Sharks z roku 2024. Thornton hrál u Žraloků v letech 2005 až 2020 a nesl tíhu organizace jak v Bostonu, tak v San Jose. Jumbovi to vyšlo docela dobře, v roce 2022 odešel do důchodu a s 1539 body se zařadil na 14. místo v historii NHL.

Žraloci doufají, že se něco z toho přenese i na Celebriniho.

Při vzpomínce na ducha roku 97 připomíná bydlení Thornton-Celebrini Patricka Marleaua, kterého si Sharks vybrali v draftu 1997 jako druhého po Thorntonovi. Dospívající Marleau bydlel během svého nováčkovského období s brankářským veteránem Kellym Hrudeyem.

I pro něj to nakonec zafungovalo velmi dobře.

„To, že jsem mohl sbírat jeho zkušenosti, znalosti, které měl z dlouholetého hraní, zákoutí hokeje, byly pro mě v tak mladém věku velmi důležité,“ řekl Patrick Marleau o svém mentorovi. Marleau, dokonalý rodinný typ, řekl, že se s Hrudeyem, manželkou Donnou a jejich třemi dcerami také hodně naučil o tom, jak všechno funguje v rodině.

Pro nováčky v NHL je to celkem běžná praxe, na kterou kluby hojně sází.

Celebriniho by to mělo dostat do pohody. Stejně jako to, že na rozdíl od loňského léta, kdy se zotavoval po operaci ramene, se mohl naplno zapojit do tréninkového programu a s blížícím se kempem se cítí ještě lépe. „V létě jsem trochu zesílil, což jsem před rokem neměl možnost,“ řekl. „Cítím, že jsem se zlepšil.“

Předvést to bude moci na turnaji nováčků, tréninkovém kempu, ale hlavně 10. října proti St. Louis Blues.

