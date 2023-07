Arbitráže rozhodly! Samsonov i Kurashev zůstávají u svých týmů

Pro Toronto to vypadalo všelijak, nakonec je ale půda urovnána. Ilja Samsonov ještě rok zůstane. Zatímco problém s gólmany tím zaniká, vzniká další, a sice s platovým stropem. Novou smlouvu od nezávislého soudce dostal také Philipp Kurashev, jenž zůstane v Chicagu.

Na arbitrážním slyšení byla Iljovi Samsonovovi udělena roční smlouva v hodnotě 3,55 milionu dolarů. Vzhledem k tomu, že brankáři je 26 let a jen rok ho dělí od statusu neomezeného volného hráče, byla roční smlouva jediným možným výsledkem.

V arbitrážním řízení klub navrhoval plat ve výši 2,4 milionu dolarů, zatímco hráč požadoval 4,9 milionu dolarů. Soudce tedy zvolil šalamounské řešení, částku umístil doprostřed.

Zatímco vyřešení smluvních záležitostí je pozitivním výsledkem, existují obavy z možné hořkosti, která mezi dvěma stranami vznikla. To by taky mohlo ohrozit Samsonovovu budoucnost v týmu. Pokud bude brankář pokračovat ve výkonech na vysoké úrovni, možná bude chtít využít zvýšené poptávky a utéct jinam.

To je teď ale ještě daleko. Maple Leafs musejí řešit akutnější problém, a sice situaci s platy. Stále ještě nového generálního manažera Brada Trelivinga čeká kopa práce. Jeho tým je momentálně 12,38 milionů dolarů nad platovým stropem.

Trochu v jeho stínu probíhala arbitráž Philippa Kurasheva.

Třiadvacetiletý hráč dostane dvouletou smlouvu na 2,25 milionu dolarů ročně. Blackhawks podali žádost o roční kontrakt na 1,4 milionu dolarů, zatímco Kurashev žádal o dvouletý pakt na 2,65 milionu dolarů.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o arbitráž, kterou si hráč zvolil sám, měli Blackhawks právo zvolit si dobu trvání smlouvy poté, co se dozvěděli, jaký plat Kurashev dostal, což znamená, že dvouleté trvání si zvolili sami. A to i přes to, že nejprve chtěli kontrakt na rok.

Kurashevova všestrannost a schopnost hrát téměř kdekoli v sestavě je jistě cenná, ale přestože v minulé sezóně odehrál velké množství minut, nevykázal čísla, která by se u takto vytíženého hráče očekávala. V 70 zápasech vstřelil devět gólů a zaznamenal 25 bodů, což je jen mírný nárůst oproti šesti gólům a 21 bodům v předchozí sezóně.

Zatímco v Torontu je platový strop problémem, v Chicagu je zvýšená částka nijak netrápí. K dobru mají Blackhawks podobnou částku, o jakou v Torontu přesahují.

