Chci přivézt Stanley Cup, hlásí Nečas před play-off. MS? Pokud vypadneme, sednu na letadlo

Úvodní zápas série prvního kola play-off mezi Carolinou a Islanders začne v sobotu ve 23:00 SEČ. Jako první z českých zástupců v bojích o Stanley Cup tak do hry vstoupí Martin Nečas, který měl výrazný podíl na povedené základní části Hurricanes. Pětadvacetiletý útočník se před klíčovou částí sezony rozpovídal o své budoucnosti, ambicích Caroliny nebo o případné účasti na mistrovství světa.

S jakou náladou do série proti Islanders vstupujete?

Nálada je dobrá. Měli jsme pár dnů volno, což určitě před play-off pomůže. Myslím si, že jsme všichni nachystaní, protože poslední měsíc byl dlouhý. Ať už to začne!

Se soupeřem se moc dobře znáte z loňského play-off. (Carolina v 1. kole uspěla 4:2 na zápasy – pozn. red.) Co od Islanders očekáváte?

Měli dobrý závěr, vlastně díky tomu udělali play-off. Poslední dva zápasy už bylo jisté, že v play-off budou. Navíc změnili trenéra, možná trošku i systém. Podle mě je v play-off docela jedno, s kým hrajete. Je to o maličkostech a speciálních týmech. Doufám, že budeme hrát stejně jako na konci sezony. Mají skoro úplně stejný tým jako loni, takže tam jsou věci, které si můžeme přenést.

V posledních třiceti zápasech základní části jste byli nejlepším týmem celé NHL. Před play-off asi ideální situace, že?

My hrajeme takový play-off hokej celou sezonu, myslím tím stylem, kterým hrajeme. U nás se nic moc nemění. Druhá půlka sezony byla velmi dobrá, hráli jsme dobře, gólmani chytali výborně. Přesilovky i oslabení byly dobré. Na to musíme navázat i při hře pět na pět a ještě to povýšit.

Carolina v uplynulých sezonách patřila mezi favority nebo užší špičku, jenže finále hrála naposledy v roce 2006. Je cítit ze současného týmu velká motivace?

Na další sezonu tu máme hodně nepodepsaných hráčů. Nikdo neví, jak to bude, takže všichni se soustředíme na to, abychom šli co nejdále. Každý tým chce v play-off vyhrávat, u nás to není jinak.

V základní části jste zapsal 53 bodů v 77 zápasech. Panuje s tímto číslem spokojenost?

Mohlo to být lepší. Je to i tím, že se člověk nedostane na první přesilovku, ze které se body dělají hodně. Pokud chcete mít hodně bodů, přesilovka je důležitá. V tomhle byl asi ten největší pokles. Byly tam fáze horší i lepší, což je normální. Co se týče bodů, určitě bych měl být trochu výše, než jsem byl. Ale sezona je za námi, teď udělám vše pro to, abych mohl do Česka přivézt Stanley Cup.

Zmínil jste, že spousta hráčů Caroliny nemá smlouvu pro příští sezonu, vy mezi ně patříte. Probíhala nějaká jednání? Řešíte budoucnost už nyní?

Nechám to až po sezoně. Uvidíme, co bude. Teď se soustředím na play-off a smlouvu jsem úplně vypustil z hlavy. Chci prostě vyhrát a kontrakt budu řešit až potom. Jsem rád, že jsme posílili a máme dobrý tým. Snad budeme silní i v play-off.

Před uzávěrkou přestupů vás posílil třeba Jevgenij Kuzněcov. Jaký je to hráč ve vašich očích? Ostatně pár zápasů jste v jedné lajně spolu odehráli.

Nastupovali jsme tam spolu nějakých deset zápasů, pak se to přehodilo. Hráč je to výborný. Tento rok neměl úplně nejlepší, ale myslím si, že to v sobě pořád má. Předtím, než přišel k nám, měl nějakou pauzu, takže mu chvíli trvalo, než se dostal do kondičky. V play-off může být pořádně platný.

To se očekává i od velkých lídrů Brenta Burnse nebo Jordana Staala. Jsou v kabině slyšet?

Zrovna ti dva úplně nemluví. Jsou to samozřejmě lídři, ale v kabině mluví, jen pokud je potřeba. A kdo z nás mluví nejvíce? Všichni se zapojujeme. Já nebo Svečnikov už nejsme dvacetiletí kluci, takže taky máme co říct. Myslím si, že celkově máme v šatně dobrou partu.

Od kterých dalších týmů očekáváte, že v play-off budou silní?

Je tam skutečně hodně dobrých týmů. Vegas sice nemělo ideální základní část, ale tým mají výborný, navíc jim přišel Hertlík. (Tomáš Hertl – pozn. red.) Je to pro ně velká posila. Pak tam jsou Colorado, Dallas, Edmonton... Všechno výborné týmy. U nás v konferenci zase Rangers, my, Florida nebo Boston. Je to prostě strašně vyrovnané. Těžko říct, kdo půjde nejdále, ale věřím samozřejmě nám.

V extralize se v minulém týdnu hrálo velmi dlouhé utkání mezi Spartou a Třincem, nicméně vy jste v minulé sezoně zažil ještě delší zápas v konferenčním finále s Floridou. (Florida vstřelila rozhodující gól v čase 139:04 - pozn. red.) Jak se po takovém utkání regeneruje?

Určitě to není jednoduché, navíc když zápas prohrajete. Sparta ale hrála sedmý zápas, že?

Ano.

To je ještě horší. Na druhou stranu my jsme tak dlouhý zápas měli hned ten první v sérii, takže to nebylo tak hrozné. Zápas Sparty s Třincem jsem sledoval. Koukal jsem na druhé a třetí prodloužení, ale gól jsem potom neviděl. Myslel jsem si, že Sparta je na tom lépe a dotáhne to, ale Třinec to nějak zázračně zase obrátil. (usmívá se) Kacetl chytal neskutečně. Každopádně té energie už tam každým dalším prodloužením moc není. V kabině se jí věci, které jinak ani nejíte, ovšem ten zápas je tak dlouhý, že jinak to nejde. O regeneraci úplně nepřemýšlíte, tam prostě uděláte cokoliv, abyste vyhráli.

Na sociálních sítích jste sdílel, jak jste sledoval Jiřího Procházku v UFC. Sledujete MMA často?

Zas tak často na to nekoukám, ale teď na UFC 300 byla karta neskutečná, takže jsem se díval. Zrovna jsme byli v Chicagu na večeři. Nesleduju to moc často, ale pokud je tam zrovna Procházka, rád se na to mrknu.

Takže to není úplně tak, že by v kabině Caroliny jela jen UFC?

Když jsou zrovna dobré UFC karty a jsme na tripu, tak si to zapneme a koukáme na to společně. S přítelkyní se často díváme na Survivor, kde je zrovna Pirát, to je taková shoda okolností. (usmívá se) Je to něco na odreagování.

I když vám v létě končí smlouva, máte v hlavě reprezentaci, kdybyste s Carolinou náhodou vypadli?

Už jsem se bavil s trenéry a manažery z repre. Pokud vypadneme, což doufám, že se nestane, další den sednu na letadlo a letím do Prahy.

Když už jsme se bavili o extralize, sledoval jste sezonu Komety? Jak ji hodnotíte?

Sledoval jsem to. Znám se s bratry Kašovými nebo s Radimem Šaldou, takže jsem koukal i na Litvínov. Viděl jsem celou tuto sérii. Bylo to zajímavé, Kometa asi celkově měla lepší tým, ale první dvě lajny Litvínova to zvládly lépe. Pro Kometu je to každopádně škoda. V základní části se mi líbilo, jak hrála.

Share on Google+