Musíme dokázat, že jsme se zlepšili, burcuje Anders Lee

Stejní, ale lepší? Anders Lee se těší, až se v organizaci New Yorku Islanders zase rozjede hokejový život. Věří totiž, že se organizace posunula zase o krok dál. „Loni jsme zažili spoustu vzestupů a pádů, bouřlivou sezónu,“ řekl Lee. „Právě to je vzrušující, že se do toho můžeme pustit znovu a začít s novými tvářemi. Je to skvělá příležitost.“

V minulé sezóně skončili Islanders (39-27-16) na třetím místě Metropolitní divize, než v prvním kole prohráli v pěti zápasech s Carolinou Hurricanes.

Toto krátké tažení v play off bylo výsledkem snahy v závěru sezony, která začala poté, co byl 20. ledna najat Patrick Roy, který nahradil Lanea Lamberta na pozici trenéra. V době jeho nástupu se Islanders trápili s bilancí 1-5-1 a byli na šestém místě divize.

„Když Patty přišel, přišel s intenzitou, fokusem a energií, která byla opravdu nakažlivá pro celou naši kabinu,“ řekl Lee. „Myslím, že jsme to vzali pevně do rukou a šli jsme do toho s ním, teď můžeme začít sezonu v čistém hávu. Máme celé léto na to, aby se všichni dali dohromady a on nás provedl kempem a připravil nás na dlouhou cestu. Vtomto ohledu se máme na co těšit.“

Lee se také těší na to, že si možná zahraje po boku Anthonyho Duclaira, který podepsal s New Yorkem čtyřletou smlouvu. 28letý útočník, který v minulé sezóně nasbíral v 73 zápasech základní části za Tampu Bay a San Jose 42 bodů (24 gólů a 18 asistencí), by měl Islanders poskytnout tolik potřebnou produktivitu a vyplnit mezeru v prvních dvou útocích.

„Příchod Anthonyho je pro nás velmi důležitý,“ dodal Lee. „Přináší do našeho týmu velký prvek v podobě rychlosti, navíc už je v lize dlouho a zažil toho v hokeji hodně. Takže bude velmi vítaný.“

Přesto, vzhledem k tomu, že Islanders budou v této sezóně vypadat z velké části stejně jako v té minulé, Lee zdůraznil, že je třeba se zaměřit na udržení konzistence.

„Musíme odvést lepší práci, abychom se dostali do pozice, ve které nebudeme posledních několik měsíců základní části něco dohánět a vynaložíme hodně úsilí na to, abychom se dostali do play off, kam nám síly už nezbydou,“ uzavřel.

