Gól jsem slíbil synovi, culil se Faksa. Vegas podle něj loni obralo Dallas o pohár

Návrat snů. Že to zní jako klišé? Pro Radka Faksu je to realita. Vždyť jeho comeback do série se Zlatými rytíři dopadl happyendem jako z Hollywoodu. Elliotovi, svému malému synkovi, před sedmým mačem slíbil, že dá gól. Skutečně pak skóroval a navrch svou trefou rozhodl o postupu Hvězd do druhého kola letošního play-off.

"Byla to válka."

Tak Faksa glosoval náročné a napínavé měření sil s obhájci Stanley Cupu. "Mají nabušený tým, spoustu skvělých hráčů. Zápasy byly těsné, vyrovnané. Z postupu jsme všichni nadšení," povídal nečekaný hrdina partie číslo 7.

Adina Hilla překonal ranou bekhendem, poté co si rychle vyměnil puk s Craigem Smithem.

"Dívali jsme se po rozbruslení na video, jak Vegas pečlivě brání. Rozebíralo si nás po dvojičkách, jen těžko jsme se prosazovali. Tak jsme to zkusili s Craigem takhle a já pak jednoduše poslal kotouč na bránu. Co kdyby to tam náhodou spadlo, nikdy nevíte," vyprávěl Faksa.

"A naštěstí jsem fakt skóroval, asi mi pomohl šťastný odraz," dodal rodák z Vítkova, který celou svou dosavadní zámořskou kariéru spojil s Dallasem.

Narodil se tam i Elliot, kterému před utkáním slíbil, že dá gól. "Až mu ráno pustím záznam, bude zářit štěstím," plánoval Faksa.

Tátu dokonce synek sledoval z ochozů. "Myslím si, že v aréně vydržel dvě třetiny a pak ho vzala moje paní domů. Jsou mu teprve dva a půl, celý zápas je na něj ještě hodně. Ten gól asi naživo nestihl," odhadoval třicetiletý centr.

Jaké to je sledovat Hvězdy z tribuny si vyzkoušel během série kvůli zranění i on sám. "A byl jsem daleko nervóznější, než kdybych hrál, nebo seděl na střídačce," prohodil s úsměvem.

"Jsem rád, že jsem se mohl vrátit na led a pomoct klukům. Byla to úleva, když jsem se trefil, ale pořád jsem měl v hlavě varování, že vedeme jen o gól a musíme bojovat dál," přiblížil, co prožíval.

Postup přes Golden Knights bere prestižně, nejen kvůli kouči Peteru DeBoerovi, který na jejich střídačce dříve působil.

"Znamená to hodně pro nás všechny, protože jsme loni byli krůček od poháru. To oni nás zastavili (ve finále Západní konference). Věřím, že kdybychom postoupili tehdy my, tak bychom dokázali Pantery porazit taky," míní Faksa.

Kdo ví, třeba dostane s parťáky příležitost poměřit svůj kumšt s Floridou letos.

Share on Google+