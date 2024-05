Hronkův gól nestačil, Edmonton míří do finále Západní konference

V této sérii je dobojováno! Edmonton zvládl sedmý duel a postupuje do finále Západní konference, kde bude hrát s Dallasem Stars. Jak dnešní utkání probíhalo?

VANCOUVER CANUCKS - EDMONTON OILERS

2:3 (0:0, 0:3, 2:0)

KONEČNÝ STAV SÉRIE: 3:4

Skvělá druhá třetina Oilers

Hokejisté Edmontonu zvítězili v sedmém zápase na ledě Vancouveru 3:2 a postoupili tak do finále Západní konference, v němž se poměří s Dallasem! Domácí v závěru dokázali utkání ještě výrazně zdramatizovat, ale alespoň do prodloužení to již nedotáhli.



Nutno říci, že Oilers byli dlouho výrazně lepší. V první části soupeře vysoko přestříleli, ale tam se skóre ještě neměnilo. Ve druhé třetině už branky padaly. Hosté zaznamenali hned tři. Ve 22. minutě se přesně trefil obránce Cody Ceci. O čtyři minuty později pak Zach Hyman tečoval ránu Boucharda a ve 36. minutě zvyšoval v přesilovce už na 3:0 Ryan Nugent-Hopkins. Ani ve třetí dvacetiminutovce se Kosatky dlouho nemohly výrazněji prosadit. Až v 52. minutě jim pomohla hostující chyba v rozehrávce, kterou potrestal Conor Garland. V čase 55:24 pak přišla i kontaktní trefa, kterou zaznamenal dělovkou od modré čáry Filip Hronek.

HAMMERED BY HRONEK ???? pic.twitter.com/hXhvm4rFgx — Vancouver Canucks (@Canucks) May 21, 2024

Vyrovnání už ale neklaplo ani při více než dvě minuty trvající hře bez gólmana. Pro Canucks tak sezóna loučí, naopak hvězdy Edmontonu nadále mohou snít o zisku Stanley Cupu.

Branky a nahrávky

52. Garland, 56. Hronek (Q. Hughes, E. Lindholm) – 22. Ceci (Kulak, Holloway), 26. Hyman (Bouchard, Nugent-Hopkins), 36. Nugent-Hopkins (Bouchard, Draisaitl)

Statistika

Střely na bránu: 17 – 29 | Přesilová hra: 0/3 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Arturs Šilovs (VAN) – 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 58:08

Stuart Skinner (EDM) – 15 zákroků, 2 OG, úspěšnost 88,2 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Filip Hronek (VAN) – 1+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 23:20



Tři hvězdy utkání

1. Ryan Nugent-Hopkins (EDM) 1+1

2. Evan Bouchard (EDM) 0+2

3. Arturs Šilovs (VAN) 26 zákroků

