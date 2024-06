Problém pro Panthers? Počasí jim komplikovalo cestu, do Kanady dorazili se zpožděním

22 hodin před úvodním vhazováním třetího zápasu dorazila Florida do Edmontonu. Situace, která je pro Panthers silně nepříjemná. Všechno způsobilo divoké floridské počasí, které týmu nedovolilo odletět.

Jejich let měl ve středu v oblasti Miami-Fort Lauderdale více než tříhodinové zpoždění kvůli monzunovému počasí, lety se tam rušily a odsouvaly jako na běžícím páse.

"Málokdy komentuji cestovní plány týmu, ale tohle mi přijde zvláštní. Myslím, že měli odletět už v úterý," uvedl další novinař Kelly Hrudey. "Myslím, že je to pro Oilers malá příležitost, jak skvěle začít třetí zápas a možná je hned ze začátku dostat pod pořádný tlak."

Oilers a většina médií, která se sérii věnují, odcestovali právě v úterý. Panthers se však rozhodli zůstat doma o den déle, aby si odpočinuli.

"Nelíbila se nám představa, že by v úterý vstávali moc brzy, aby se do Edmontonu dostali v rozumnou dobu. Neviděli jsme v tom smysl," řekl podle Florida Hockey Now po středečním tréninku hlavní trenér Paul Maurice.

Šéf střídačky dodal, že sám se po druhém utkání dostal domů až po jedné hodině ranní místního času.

Dalším bodem byla i psychika. Trenéři rozhodli, že chtějí, aby hráči zůstali co nejdéle doma. Jak Maurice vysvětlil, Florida bydlí v jednom z hotelů, které jsou v podstatě uvnitř Rogers Center v Edmontonu, takže nechtěl, aby byli hráči zavření na hotelu, když existovala jiná možnost.

"Po zápasech nechodíme na party, ale na hotel, kde trávíme dost času," dodal Maurice. "Přijedeme, odvedeme svou práci a jdeme na hotel.“

Let z Miami do Edmontonu trvá necelých šest hodin, což není zanedbatelný čas a podle Elliotta Friedmana ze Sportsnetu přistálo letadlo skutečně necelý den před třetím zápasem, což v play off není standard.

