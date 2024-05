Konečně! První výhra i první gól z přesilovky. Euforii odšpuntoval Skjei

Carolina věděla, že v sobotu večer prostě musí, a to za každou cenu. Nakonec se to povedlo, i když to nic jednoduchého nebylo. Duel s Rangers rozhodl přesnou ranou obránce Brady Skjei, a to v přesilovce tři minuty před koncem zápasu.

Skjei v základní části nebyl pevnou součástí první přesilovky, teď se ale trenér Caroliny Rod Brind'Amour snažil nastartovat přesilovku, která měla před čtvrtým zápasem bilanci 0 z 15 a začala být psychickou překážkou.

„V této sérii jsme měli několik dobrých příležitostí v přesilovkách,“ řekl Brind'Amour. „Svečnikov měl dát tři nebo čtyři góly přímo v brankovišti. Dnes večer jsme měli podle mě opět několik dobrých příležitostí a měli jsme štěstí, že jsme jednu trefili.“

Pro Hurricanes to byla spása z nebes. V první třetině tvrdě pracovali, protože věděli, že budou potřebovat silný začátek, aby se udrželi naživu a zabránili Rangers v dalším postupu.

Říkali, že potřebují góly od hráčů z nižších řad, potřebují spojky, potřebují provoz před brankářem Rangers a potřebují udržet celistvost obrany.

To všechno dostali. Rázem vedli 3:1 a vypadalo to, že Rangers neví, kudy kam. Jezdci se však, jak je jejich zvykem v této sezóně, vzchopili. V čase 13:43 druhé třetiny Barclay Goodrow tečoval Andersenovu střelu a snížil vedení Caroliny na rozdíl jediného gólu. V čase 2:04 třetí třetiny Alexis Lafrenière nachytal Andersena. Tentokrát se Hurricanes nesložili. Bojovali a vyplatilo se.

„Nevím, jestli jsme byli ve zbytku zápasu skvělí, ale rozhodně to nešlo úplně dolů, což se mohlo stát,“ dodal Brind'Amour.

Hurricanes mají šanci v této cestě pokračovat a pokusit se být pátým týmem v historii, který kompletně otočí vývoj osudu. Prvním krokem je další výhra.

„Nic jiného nezbývá, prostě musíme vyhrát,“ řekl Skjei. „Pořád platí, že vyhrajeme, nebo půjdeme domů. Od této chvíle bude každý zápas v šatně probíhat se stejným poselstvím.“

