Landeskog svolal tiskovku, konec ale nehlásí. Chci se vrátit, prozradil

Gabriel Landeskog plánuje hrát za Colorado i v příští sezoně, ale neví kdy. Tyhle plány už tu logicky byly, Švéd se ale dlouhodobě trápí se zdravím. Jednatřicetiletý útočník dokonce nehrál poslední dvě sezony kvůli zranění kolena.

Landeskog podstoupil loni v květnu operaci chrupavky v pravém koleni a bylo jasné, že celou tuto sezonu vynechá.

Předtím podstoupil operaci svalu a dvakrát operaci kolena, kvůli jedné pak vynechal celou sezonu 2022/23.

"Teď už se dva měsíce v řadě cítím po fyzické stránce opravdu dobře, bez větších či menších komplikací," řekl Landeskog. "To je opravdu pozitivní. Aniž bych se chtěl příliš svěřovat, samozřejmě je to těžká cesta a věděl jsem, že do toho jdu, ale neuvědomoval jsem si, jak těžké to bude. Zvlášť když narazíte na problémy, když se vám to vrátí a najednou jste měsíc mimo led, když si myslíte, že to vlastně mělo být naopak.“

Možná i proto se kapitán Avalanche poučil a žádné časové údaje o tom, kdy by se chtěl do týmu vrátit, konkrétně neříká.

"Nemá smysl, abych si stanovil časový plán. Jen se tím připravujete na to, že budete zklamaní a naštvaní, když se to nestane," ví dobře.

Generální manažer Avalanche Chris MacFarland řekl, že Landeskog bude mít tolik času, kolik potřebuje, aby se uzdravil. "Zůstaneme s Gabem v kontaktu a budeme sledovat, jak na tom je. Budeme za ním stoprocentně stát, ať už to bude v září, říjnu, listopadu, kdykoliv. Budeme se na něj moc těšit."

Landeskog hrál naposledy v červnu 2022, kdy v šestém utkání finále pomohl asistencí Coloradu k zisku Stanley Cupu. Teď před ním stojí další velký milník. Byť sám řekl, že už se nesoustředí na to, aby byl prvním hráčem, který bude pokračovat v kariéře po operaci transplantace chrupavky.

"Tak trochu jsem se od toho odpoutal, být první, kdo to udělá, trochu i kvůli sobě, protože to ze mě sejme určitý tlak," řekl Landeskog. "A já se chci jen uzdravit, vrátit se k hokeji, být se svými spoluhráči a hrát před našimi úžasnými fanoušky.“

