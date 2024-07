Místo žádosti o přestup podpis. Pinto zůstává v Ottawě

Ottawa Senators a její chráněný volný hráč Shane Pinto se nakonec dohodli na dvouleté smlouvě, která má průměrnou roční hodnotu 3,75 milionu dolarů. To vše poté, co se na začátku týdne éterem nesly nepodložené spekulace o tom, že mladý útočník zažádal o výměnu.

Pinto byl v říjnu potrestán suspendací na 41 zápasů poté, co vyšetřování NHL zjistilo, že se zapojil do aktivit souvisejících se sportovními sázkami. Pinto se mohl koncem ledna vrátit do týmu Senators, který nakonec s bilancí 37-41-4 nepostoupil do play off.

V lednu, po suspendaci, Pinto podepsal roční smlouvu s platem 775 000 dolarů do konce ročníku. Tato smlouva byla podepsána s jediným záměrem, a sice aby se Pinto vrátil do hry. O dlouhodobější smlouvě se až dosud neuvažovalo.

Pinto nakonec v 41 odehraných zápasech zaznamenal 9 gólů a 18 asistencí. Co tedy dál Pinto pravděpodobně začne sezonu jako centr číslo 3, ale potenciál i očekávání jsou o něco vyšší.

Pokud se například klub rozhodne vyzkoušet Joshe Norrise, který má skvělou střelu na pozici křídla, mohl by Pinto poskočit na pozici druhého centra.

Pro mnohé bylo překvapivé, že Pinto a Senators uzavřeli dohodu hned v úterý, a to vzhledem k tomu, že se kolem jednání na začátku trhu vznášelo hodně hluku. Šuškalo se o možných nabídkách a výměnách, které by se týkaly Pinta. Na pondělní tiskové konferenci musel generální manažer Senátorů Steve Staios dokonce veřejně odmítnout domněnku, že by Pintův tábor oficiálně požádal o změnu působiště.

Nakonec tedy vznikla překlenovací smlouva, která se zdála být nejlogičtějším vyústěním situace.

Senators zase za solidní peníze mohou mít více než solidního útočníka, který už za sebou má dvacetigólovou sezonu.

