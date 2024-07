Budaje vystřídal Francouz! Slováka přetáhl z Colorada jiný klub. Jak?

Loni odčapal poslední mač v NHL. Letos se zaskvěl v roli televizních experta při "Praganu". A teď si Pavel Francouz osahává další roli. Coby brankářský kouč se dočasně připojil ke Coloradu. Během rozvojového kempu je na ledě s nadějnými gólmany z organizace Lavin a snaží se je svými postřehy výkonnostně posunout.

Budaj se loučí.

Pod Skalistými horami zastával roli trenéra gólmanů u farmářského mužstva Eagles. Spolupráci se slovenským "Nedem Flendersem" si ohromně pochvaloval třeba Justus Annunen.

"Pomohl mi ve výkonnostním růstu," prohodil Fin, co se propracoval do role dvojky Avs a měl v minulé sezoně brilantní úspěšnost zákroků 92,8 procenta.

Je to jeden z důkazů, že Budajovo know how funguje. Další? Už jen fakt, že Coloradu nyní jednačtyřicetiletého rodáka z Bánské Bystrice vyfoukl jiný, zatím blíže neurčený klub.

I díky tomu, že nabídl Budajovi výraznější roli než měl v organizaci šampionů NHL z roku 2022. Dá se tušit, že bude koučovat brankáře u áčka.

Tehdy (2022) ke stříbrnému poháru pomohl na ledě i Francouz, když odchytal podstatnou část play-off a znamenitě zaskakoval za Darcyho Kuempera.

Zdraví mu toho poté ale už příliš nedovolilo. V dubnu potvrdil info, které bylo veřejným tajemstvím. Do klece se už nevrátí.

V květnu si střihl roli televizního experta, bavil kultivovaným projevem i neotřelými postřehy.

A teď je činorodý Plzeňan už třetí den na kluzišti s brankářskými talenty Avs a sbírá zkušenosti v další zajímavé pracovní pozici.

"Jsem moc rád, že zůstávám s Coloradem v kontaktu a užívám si post, který mi teď svěřili. Dál se nedívám," řekl Francouz pro zámořskou televizní stanici 9NEWS Sport.

Nicméně už se ví, že Laviny by byly rády, kdyby "Frankieho" účast na rozvojovém kempu, kde radí místo Budaje, byla je jen první vlaštovkou a vzájemná spolupráce pokračovala.

Klidně se může stát, že se právě extraligový mistr s Litvínovem stane Budajovým nástupcem u záložního mančaftu,

Zůstává ovšem otázkou, zda hledá za velkou louží job na plný úvazek. Domov a rodinu má v Česku.

Spíše očekávejte Francouzovy občasné návštěvy v Denveru.

"Každopádně je příjemné vrátit se do Colorada a vidět všechny přátelé a povědomé tváře," pochvaluje si.

