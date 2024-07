DeBrusk a Vancouver? Konečně mám jasno, raduje se útočník

Vesměs se očekávalo, že Jake DeBrusk po konci smlouvy v létě opustí Boston. Hned v pondělí se pak fanoušci dozvěděli, kam zkušený útočník zamíří. DeBrusk podepsal smlouvu s Vancouverem hned, jakmile se začátkem týdne otevřel trh s volnými hráči. Rodák z Edmontonu položil pero na papír sedmileté smlouvy.

DeBrusk prožil v Bostonu komplikované období. Na ledě měl své vzestupy i pády, ale komplikované to bylo zejména mimo led.

Jeho působení v Bruins v posledních letech poznamenaly zvěsti o výměně. Nový útočník Canucks dokonce podal žádost o výměnu, která byla později odvolána. Nyní je DeBrusk hlavně rád, že má v této fázi kariéry pocit stability.

"Celé to bylo intenzivní. O odchodu jinam člověk málokdy slyší rád. Je to jedna z věcí, kdy na to myslíte neustále. Ale zároveň se teď posouvám dopředu. Vědět, že budu ve Vancouveru a mít stabilitu, je něco, co jsem nikdy neměl. Je to něco, v čem mám prostě štěstí a jsem šťastný, že jsem v této pozici," řekl DeBrusk.

Canucks se v letošní sezoně přiblížili k finále konference a udělali velký krok dopředu. Pro Vancouver to ale má být jen start, pochopitelně chce navázat na úspěšné tažení. A DeBruska si Canucks rychle vytipovali jako někoho, kdo by jim mohl pomoci, aby se zlepšili.

"U Jakea se nám líbí jeho rychlost, všestrannost, hraje v obou speciálních týmech, má zkušenosti s hraním v play off," vyjmenovával generální manažer Canucks Patrik Allvin pozitiva." Co jsem viděl v průběhu let, myslím, že Jake dokázal svou hru v play off neustále zvedat. Je to zodpovědný hráč, kterého bych viděl rád hrát třeba s Eliasem Petterssonem."

Odráží to naději, kterou v rodáka z Edmontonu vkládají, že se v nadcházející sezóně okamžitě prosadí. Sám DeBrusk v pondělí potvrdil, že o něj Canucks intenzivně usilovali. "Byli v tomto ohledu velmi agresivní," přikývl DeBrusk.

Share on Google+