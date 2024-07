New Jersey posiluje defenzivu! Podepsalo dva zkušené beky

Bylo jasné, že New Jersey Devils budou aktivní. Devils pokračují hlavně v přetváření své obrany poté, co v druhý den draftu vyměnili Johna Marina. Posily ale přišly hned po víkendu, New Jersey podepsalo smlouvy s Brettem Pescem a Brendenem Dillonem.

Pesce dostane šestiletou smlouvu s průměrnou roční hodnotou 5,5 milionu dolarů, zatímco Dillon dostane tříletou smlouvu s průměrnou roční hodnotou 4 miliony dolarů.

Devils dobře ví, kde je tlačí bota, a tak se chtěli vrátit k lepší defenzivní hře a stát se o něco pečlivějšími a tvrdšími ve vlastní třetině. Tento trend naznačil prezident a generální manažer Devils Tom Fitzgerald při tiskové konferenci na konci sezony a svého plánu se očividně drží.

"Je důležité zjednat si respekt. Rád bych kolem toho postavil obranu, trochu ji obrazně řečeno zvětšil, trochu přitvrdil," řekl Fitzgerald. "Trochu víc tvrdosti by bylo skvělé. Váže se s tím to, že bránit těsně v brankovišti je nesmírně důležité. Je to oblast, ve které se musíme zlepšit."

Podpisy Pesceho a Dillona tohle splňují. Pesce je urostlý borec, který vyniká zejména do obrany, počítá se s ním jednoznačně do prvních dvou obranných párů. Tedy přesně do oblasti, se kterou měli Devils v minulé sezoně problémy.

Ďáblové však také získali zkušeného obránce Brendena Dillona. Hraje velmi podobně jako Pesce a dokáže zahrát v podstatě v jakékoliv situaci.

Fitzgerald tak doplňuje kádr o veterány, kteří mají pomoci rozvoji Luka Hughese a Šimona Nemce. Devils navíc znovu podepsali smlouvu s Nickem DeSimonem a vyměnili Jonathana Kovacevice z Montrealu Canadiens. Zdá se tak, že do obrany mají splněno.

Tím spíš, že už před draftem dokázali odpovědět na svou brankářskou otázku, když z Calgary přišel dlouho žádaný Švéd Jacob Markström.

Share on Google+