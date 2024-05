Vítězná cesta pokračuje. Na tomhle musíme stavět, ví Oilers

Edmonton to zvládnul. Ukázal týmového ducha i kvalitu a splnil další dílčí cíl. Vancouver v sedmém zápase porazil 3:2 a už teď se dívá zase o něco dál. Za dveřmi už totiž číhají Dallas Stars.

"Pokud máme porazit Dallas, budeme potřebovat, aby se na tom podíleli všichni," řekl Knoblauch po vítězném sedmém utkání. "Nemůžeme se spoléhat na jednu nebo dvě lajny, jednu nebo dvě dvojice obránců nebo jen na jednoho brankáře. Pokud chceme mít šanci, bude to vyžadovat týmovou práci. To, co jsme viděli v několika posledních zápasech této série, mi dodává optimismus, že bychom si měli vést dobře, a těším se, až se do toho pustíme."

Edmonton velmi dobře zvládnul závěr série, byť se nacházel v kritické situaci. Knoblauch nasadil v posledních dvou zápasech série vyváženější sestavu než na začátku, když ve 2. a 3. zápase odehrál útočníci Connor McDavid a Leon Draisaitl téměř po 30 minutách.

McDavid odehrál v sedmém zápase něco přes dvacet minut, což je pro něj v letošním play off nejnižší čas. V sedmém utkání si nepřipsal ani bod, zatímco Draisaitl odehrál sedmnáct minut a připsal si asistenci.

"Myslím, že všichni přispěli velmi dobře," dodal Knoblauch. "Naši kluci v oslabení byli famózní. Ubráněné dlouhé oslabení mohlo být zlomovým bodem v zápase.“

Oilers v této sezoně mají se Stars negativní bilanci, tudíž dobře ví, co zlepšit. "Hráli jsme s nimi třikrát, víme, že mají neskutečně široký kádr," řekl útočník Ryan Nugent-Hopkins.

Edmonton jde podruhé za poslední tři sezony do finále konference. Ve finále v roce 2022 Oilers vyřadilo Colorado, které pak vyhrálo Stanley Cup. Tentokrát se zdá, že je Edmonton lépe připraven bojovat o účast ve finále.

"Myslím, že některé zápasy, které jsme odehráli proti Coloradu, mohly dopadnout i opačně," řekl Draisaitl. "Rozhodně v průběhu let člověk dozrává, chystá se na tuhle situaci a učí se z minulosti."

A není čas ztrácet čas. Příprava na souboj o vítěze konference začala ihned, co skončil sedmý duel.

"Soustředili jsme se na tuto sérii, hned v letadle si ale vezmu notebook a hned se vrhnu na Dallas," usmál se Knoblauch. "Nemáme tolik času jako na Vancouver, což je podle mě dobře. Myslím, že jsme měli příliš mnoho času, kdy jsme nad věcmi příliš přemýšleli."

