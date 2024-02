Chci toho s touhle partou ještě hodně dokázat, hlásí po tisícím zápase Marchand

Je-li v NHL muž, který dokáže rozdělit hokejové fanoušky na dva nesmiřitelné tábory, může to klidně být Brad Marchand. Útočníka Bostonu jedni milují, druzí mu nemohou přijít na jméno. A právě tento muž v noci na středu odehrál svůj tisící zápas v NHL. Zároveň se stal teprve osmým hráčem Bostonu, který odehrál tisíc zápasů v dresu Medvědů.

Ray Bourque (1518 zápasů), Johnny Bucyk (1436), Patrice Bergeron (1294), Don Sweeney (1052), David Krejčí (1032), Wayne Cashman (1027), Zdeno Chára (1023). Listinu těchto sedmi legend, které odehrály v dresu Bruins minimálně tisíc zápasů, v noci na středu rozšířil Brad Marchand, jenž od Patrice Bergerona převzal před touto sezonou kapitánské céčko a stal se 27. kapitánem v historii organizace.

Svůj jubilejní zápas odehrál pětatřicetiletý Kanaďan proti Tampě. V utkání rozhodně nezahálel, měl tři střely na branku a zapsal na konto hned dvě asistence. Porážce 2:3 po nájezdech však nezabránil. To byla ovšem asi jediná kaňka na jinak výjimečném utkání, které mohl absolvovat před domácím publikem.

Záběry na kapitána Bostonu, jenž při tradiční předzápasové americké hymně, kterou pěl populární Todd Angilly, měl slzy v očích, byly všeříkající. Dojatý byl už dávno před zápasem a napětí posledních minut před startem ho v tu chvíli pohltilo.

„Cítím se velmi vděčný za to, že jsem zažil všechno, co jsem zažil, a že jsem součástí nejlepší organizace na světě,“ říkal Marchand už před utkáním. „Čím víc o tom přemýšlím, tím víc vím, že jsem nesmírně vděčný za všechno to štěstí.“

Marchandovi je už pětatřicet let, jeho současný kontrakt skončí po příští sezoně. Že by se ale blížila chvíle, kdy bude následovat příkladu dalších legendárních Medvědů Davida Krejčího a Patrice Bergerona, kteří pověsili brusle na hřebík po minulém ročníku, si však nechce připustit. „Cítím, že mám před sebou ještě spoustu času. Stále mám spoustu velkých snů a cílů,“ upozornil.

Marchandův herní styl nesedí každému, stejně jako každému nesedí to, jak se projevuje na ledě. Obrovskou bojovnost, pracovitost a vášeň pro hokej mu však nemůže upřít nikdo. „Pořád se cítím jako dítě, s touhle partou a týmem toho chci ještě hodně dokázat. Nechci, aby to nikdy skončilo,“ cituje jej Eric Russo.

Jeho kariéra budí respekt a nejde jen o tisíc zápasů v NHL a bilanci 397 gólů a 515 asistencí. Marchand je dvojnásobným juniorským mistrem světa, světovým šampionem z roku 2016, majitelem prstenu za vítězství ve Stanley Cupu v roce 2011... Rozhodně ale chce víc. Dosavadními úspěchy se uspokojit nenechá, což jej pohání stále dál.

„Je zvláštní se ohlédnout zpět a vidět, jak daleko jsem došel. Ale doufám, že je to jen jeden stavební kámen z mnoha dalších. Mám to štěstí, že jsem po celou kariéru součástí této organizace. Letí to jako voda a člověk si musí opravdu užívat každý den a vytěžit z každého okamžiku maximum,“ dodal Marchand.

Tisíc zápasů odehrál i Pietrangelo

Ještě než svůj tisící zápas v NHL odehrál během úterního programu Brad Marchand, poštěstilo se to samé také Alexovi Pietrangelovi během pondělního programu. Vegas hostilo na svém ledě Minnesotu a před zápasem uspořádalo krátký ceremoniál k oslavě tohoto milníku, při kterém na led s velezkušeným obráncem vyrazila i jeho žena a děti.

Oproti Marchandovi rozdělil Pietrangelo svou kariéru prozatím mezi dva týmy. Do ligy vstoupil v dresu St. Louis, avšak od sezony 2020/21 se připojil k Vegas, které s ním v říjnu 2020 uzavřelo sedmiletý kontrakt. A v dresu Rytířů se stal 390. hokejistou, který odehrál v NHL alespoň 1000 utkání (jen pro pořádek - Marchand je 391.).

„Do tohoto bodu se nedostanete bez spousty dobrých lidí na své cestě,“ řekl Pietrangelo, který odehrál 758 zápasů v St. Louis a 242 v Golden Knights. „Miluji to, co dělám, ale miluji i lidi a na cestě životem potkáte spoustu dobrých lidí. Myslím, že bez těchto přátelství se v profesionální kariéře neobejdete. Nemyslím si, že bych se dostal tam, kde jsem, bez své ženy a svých dětí... a všech spoluhráčů a všech, se kterými jsem se za ta léta potkal," dodal dvojnásobný vítěz Stanley Cupu a olympijský šampion z roku 2014.

