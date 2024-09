Preview: Flyers jsou natěšení na Mičkova. Budou znovu bojovat o play-off?

Kdo v minulé sezóně nejvíce překonal očekávání? Nejčastější odpověd by byla - Philadelphia Flyers. Organizace řízená Danny Briérem hrála nepříjemný hokej a až do samotného konce pokukovala po účasti v play-off.

Obrovský kredit si rozhodně zaslouží hlavní trenér Flyers John Tortorella. Známý bouřlivák neodpustí svým svěřencům nic a dokáže z nich vymáčknout mnohdy i něco, co v nich vůbec není. Vycházet s ním není jednoduché, ale pokud plníte to, co po vás žádá, může to přinést úspěch.

Podobně na tom budou Flyers i v následujícím ročníku. I v něm nepatří mezi největší favority, spíše se řadí k týmům, co budou o konci sezóny vědět jako jedni z prvních.

Kdo si uzme brankoviště?

Situace Philadelphie v brankovišti se během minulého ročníku pořádně zamotala. Carter Hart byl kvůli skandálu z juniorských let vyřazen z kádru, a tak Flyers přišli o svoji jedničku. O tento post budou nyní bojovat Ivan Fedotov a Samuel Ersson. Startovací pozici mají podobnou, a tak se dá čekat, že se o zápasy podělí.

Mix zkušeností a mládí

Travis Sanheim, Rasmus Ristolainen, Nick Seeler a Erik Johnson. Tahle čtveřice bude do zadních řad Flyers přinášet zkušenosti a zejména bude k dispozici mladým obráncům, aby dokázali svoji hru posunout na další úroveň.

Nejvíce sledovaný bude pochopitelně Jamie Drysdale, který přišel na jaře v rámci výměny z Anaheimu a bude obrovsky motivovaný ukázat, že se dokáže vrátit na úroveň, na které se nacházel před zraněním. Dočká se během roku své šance i Oliver Bonk?

Hlavní tahoun podepsal novou smlouvu

Travis Konecny utnul v létě spekulace o možné výměně a podepsal s Flyers nový osmiletý kontrakt, který z něj od ročníku 2025/2026 udělá nejlépe placeného hráče klubu.

Po vleklých zraněních se do kádru v minulém roce vrátil Sean Couturier, jenž dostal na svůj dres i kapitánské céčko a celkem odehrál 74 zápasů. Jeho pobyt v kabině a na ledě byl hodně cítit.

Na co se ve Philadelphii těší nejvíce je jednoznačné. Vstoupit do NHL by měl útočník Matvej Mičkov, který byl dlouhou dobu srovnáván s Connorem Bedardem. Jaký bude mít ruský hokejista vstup do nejlepší hokejové ligy světa?

Očekávání redaktora

Flyers budou i letos hrát hodně nepřijemný hokej a nikdo si s nimi zápasy nebude užívat. Play-off ale zůstane o něco dál, než jak tomu bylo v minulém ročníku.

Preview ostatních týmů:

- Anaheim Ducks

- Boston Bruins

- Buffalo Sabres

- Calgary Flames

- Carolina Hurricanes

- Colorado Avalanche

- Dallas Stars

- Detroit Red Wings

- Edmonton Oilers

- Florida Panthers

- Chicago Blackhawks

- Los Angeles Kings

- Minnesota Wild

- Montreal Canadiens

- Nashville Predators

- New Jersey Devils

- New York Islanders

- New York Rangers

- Ottawa Senators

Share on Google+