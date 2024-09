Preview: Ottawa sehnala gólmana a je připravena stoupat

Ottawa má za sebou dva roky nenaplněného očekávání a taky radikální změny ve vrcholovém managementu, které byly dokončeny jmenováním hlavního trenéra Travise Greena. S novou érou přišla vytoužená posila do brankoviště a rovnou tři akvizice z řad bývalých vítězů Stanleyova poháru.

Senátoři chybí v play-off od jara 2017, kdy jim těsně unikl postup z konferenčního finále. O rok později začala přestavba a tu se nepovedlo zdárně dokončit ani s příchody Girouxe, DeBrincata, Chychruna či Tarasenka. Minulou sezónu Ottawa odpískala již v prosinci a za druhou divokou kartou zaostala o třináct bodů.

Start nastávajícího ročníku už má v kompetenci generální manažer Steve Staios. Muž s tisícovkou startů v NHL si za nového hlavního kouče vybral Travise Greena a k ruce mu dal široké portfolio asistentů včetně klubové legendy Daniela Alfredssona.

Konečně pořádná jednička!

Brankářský post je dlouholetou slabinou. Ottawa se nepoučila z pochybného angažování Matta Murrayho a po prvním roce ukončila experiment s Joonasem Korpisalem, jehož slabé výkony daly za pravdu všem pochybovačům.

Těmto přešlapům by měl být konec. Do kanadské metropole se podařilo zlanařit Linuse Ullmarka, který se během tří let v Bostonu zařadil mezi nejzářivější brankářské hvězdy. Držitel Vezinovy trofeje ze sezóny 2022/23 vytvoří švédský tandem s Antonem Forsbergem. Z pozice trojky vše pohlídá Mads Søgaard.

Jensen za Chychruna a větší šance pro Klevena

Jakob Chychrun se po dlouho plánovaném příchodu z Arizony svezl na vlně neúspěchů a třiceti zápornými body v +/- byl poslán na další štaci do Washingtonu za defenzivněji zaměřeného Nicka Jensena.

Třiatřicetiletý mazák dostane za úkol krýt záda štědře zaplaceným Sandersonovi a Chabotovi, ačkoliv v případě služebně nejstaršího člena soupisky bude malým zázrakem, pokud zvládne odehrát celý ročník bez zranění.

V ohrožení se nachází Travis Hamonic a Jacob Bernard-Docker. Členy třetího obranného páru hodlá obrat o práci juniorský mistr světa Tyler Kleven. Jinak velká konkurence mezi mladými nepanuje, což se na konci června odrazilo na draftu. V prvním i druhém kole ukázali Sens právě na obránce - Cartera Yakemchuka (7.) a Gabriela Eliassona (39.).

Gólové stálice doplnili tři vítězové Stanley Cupu

V důsledku jarního odchodu Vladimira Tarasenka ztratili Senátoři jediného hráče, který si v kariéře sáhl na Stanley Cup. Chybějící vítěznou mentalitu Steve Staios napumpoval podepsáním Davida Perrona, Michaela Amadia a Nicka Cousinse.

Velká rošáda mezi hráči do třetí a čtvrté formace se nevyhnula ani českým hokejistům. Dominik Kubalík se po tristní sezóně (11+4) rozhodl pro návrat do Švýcarska, kdežto Jiří Smejkal zakotvil v Pardubicích. České vlaječky najdeme alespoň na farmě. V Belleville se potkají Tomáš Hamara s Janem Jeníkem.

Elitních útoků se změny nedotkly. Hlavní gólovou zodpovědnost ponesou na bedrech Brady Tkachuk, Tim Stützle, Claude Giroux a v neposlední řadě Drake Batherson, jenž si vylepšil kariérní maximum na 66 bodů.

A pak tu máme Joshe Norrise a Shanea Pinta. Oba nevybroušené diamanty mají za sebou dlouhé absence zaviněné operací ramena, respektive půlročním trestem za sázení. Právě jejich vysoká produktivita může být tím rozhodujícím faktorem, který posune Ottawu blíže k postupovým příčkám.

Z méně profláklých tváří se vyplatí sledovat Ridlyho Greiga. Autor kontroverzního golfáku do prázdné brány Toronta odehrál v nováčkovské sezóně 72 duelů (13+13) a s bilancí +10 byl mezi Senátory druhý nejlepší ve statistice +/-.

Očekávání redaktora

S Linusem Ullmarkem a zdravým jádrem je v silách Ottawy skončit v Atlantické divizi před Detroitem, Buffalem a Montrealem. Uprostřed Východní konference se bude rvát o divokou kartu, ale v konkurenci ostřílenějších mužstev skončí osmý rok v řadě bez play-off.

