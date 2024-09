Poslední taneček pro současné Rangers? Pravděpodobně, míní Trouba

Pokud má New York Rangers vybojovat Stanley Cup, je to právě v nadcházející sezoně. Po ní se kádr velmi změní, ať už k lepšímu, nebo k horšímu. Upozorňuje na to kapitán týmu Jacob Trouba, tedy muž, který byl sám ve středu mnoha spekulací ohledně možné výměny.

„(Je to) příležitost, kterou máme před sebou a která bude s největší pravděpodobností poslední možností pro toto jádro týmu,“ řekl Trouba podle agentury AP. „Nemyslím si, že by to bylo nějaké tajemství. (Skupina), která tu vyzrála, strávila tady spolu několik let.“

Jsou to zajímavá slova, která ale mají svou váhu. Ne, že by Rangers potřebovali přestavbu, to zdaleka ne. Mají ve svých řadách výbornou kombinaci mladých hráčů a zkušených harcovníků. Problém tkví v penězích a kontraktech.

Pokud se bude předpokládat, že platový strop se zvedne někam k 91 či 92 milionům, budou mít Rangers po této sezoně k dispozici na první pohled luxusních 32 až 33 milionů dolarů. Jenže zároveň budou mít podepsaných jen sedm útočníků a tři obránce.

Smlouva po této sezoně vyprší brankářům Igorovi Šesťorkinovi i Jonathanovi Quickovi, ti budou volnými hráči. Mezi obránci budou neomezeně volnými hráči Ryan Lindgren a Chad Ruhwedel, chráněnými volnými hráči K'Andre Miller a Zachary Jones.

Mezi útočníky si budou moci hledat nové angažmá Reilly Smith a Jimmy Vesey. Chráněnými volnými hráči ovšem budou Kaapo Kakko, Alexis Lafreniere, Adam Edstrom, Will Cuylle a Matt Rempe.

Pro generálního manažera Chrise Druryho tak přijde okamžik, kdy zkrátka bude muset kádr upravit. Nedokáže udržet všechny členy svého týmu, který za poslední tři sezony dvakrát postoupil do finále konference. Hráči jako Kakko, Lafreniere, Cuylle, Miller, Lindgren či Šesťorkin budou požadovat výrazné zvýšení svých platů. Pro všechny se však peníze nemusí najít, tým je potřeba zaplnit i levnými dříči, kteří také ukrajují svůj díl z rozpočtu.

I proto Trouba hovoří tak, jak hovoří. Rangers do sezony 2025/26 budou muset jít s pozměněným kádrem. I kdyby si dokázali udržet všechny své opory, změní se lidé kolem nich. Udržet celou sestavu pohromadě prostě nepůjde.

Pokud tedy má družstvo, které společně zraje, dosáhnout na ultimátní úspěch, je to právě v nadcházející sezoně. „Je tu něco, čeho chceme dosáhnout,“ dodal s výhledem na vysněný Stanley Cup, o který hodlají Rangers v sezoně 2024/25 bojovat do roztrhání těla.

