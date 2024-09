Kyle Okposo se po zisku Stanley Cupu loučí s aktivní kariérou

Šestatřicetiletý útočník Kyle Okposo se rozhodl pověsit hokejku a brusle na hřebík. Americký hráč během své kariéry slavil úspěchy na mistrovství světa juniorů, v USHL, ale také v NHL.

Dveře do NHL se Okposovi otevřely v roce 2006, kdy si jej na draftu jako sedmého v pořadí vybrali newyorští Islanders. V dresu Ostrovanů strávil devět sezón a vypracoval se do role jednoho z lídrů týmu. Následně přišlo dlouhé osmileté působení v Buffalu, kde dokonce americký útočník zastával roli kapitána. Na jaře roku 2024 byl vyměněn na Floridu, se kterou zažil úspěšné tažení ke Stanley Cupu. S hokejem se tak loučí na samotném vrcholu po zisku prvního kariérního Stanley Cupu.

„Když se zamýšlím nad svou kariérou v NHL, musím vyzdvihnout několik věcí. Vždy jsem se snažil chovat k lidem s respektem. Vztahy, které jsem si vypěstoval s různými lidmi spojenými s hokejem, jsou tak důležité pro strukturu toho, co dělá hokej výjimečným. Zní to jednoduše, ale pokud se budete řídit ‚zlatým pravidlem‘ hokej vám vrátí vše, co do něj vložíte. Stále mám motýlky v břiše při pomyšlení, že budu každý rok sledovat zahajovací večer sezóny. To, co jsem jako dítě nevěděl, byla všechna ta neúnavná práce v zákulisí, díky níž je takovou výsadou hrát v NHL,“ popsal Okposo ve svém otevřeném dopise, kterým oznamoval konec kariéry.

Rodák ze státu Minnesota celkem v NHL nastoupil k 1051 zápasům, ve kterých posbíral 614 kanadských bodů. Dalších 41 duelů odehrál v play off a byl součástí vítězné party Floridy, která se ze zisku Stanley Cupu radovala před pár měsíci.

„Bylo hezké si sednout a zamyslet se nad cestou, kterou jsem za posledních 30 let ušel, a nechat si čas na to, abych si uvědomil, jak moc pro mě tato trofej znamená,“ popsal Okposo. „Třicet let hokeje bylo neuvěřitelných. Přivedl mě na úžasná místa a poskytl mi tak jedinečné zážitky. Věřím, že je nyní tato hra skvělá, ale možnosti jsou obrovské. Těším se, že budu i nadále přispívat k tomu, aby hokej dosáhl nových výšin.“

