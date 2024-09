Chytil je zpět a září, zní ze zámoří. Média ze zranění dělala konec světa, divil se

Filip Chytil byl před začátkem tréninkového kempu velkým otazníkem, ale dá se říci, že všechny pochybovače umlčel hned v prvním zápase, kdy pomohl New York Rangers k výhře 3:2 nad Bostonem.

Je fakt, že během sedmi sezon v Rangers Chytil ukázal záblesky svého potenciálu, ale výrazně ho brzdila zranění. V listopadu loňského roku utrpěl Chytil otřes mozku, kvůli němuž zůstal mimo hru po celou základní část a většinu play-off, protože to byl dle zpráv jeho nejméně čtvrtý otřes mozku.

Teď je ale definitivně zpět a v neděli večer se výrazně prosadil, když byl proti Bruins jednoznačně nejlepším hráčem na ledě. Chytil zakončil zápas s jedním gólem a jednou asistencí, ale na jeho výkonu nevynikly jen statistiky.

Chytil létal po celém ledě s obří chutí. Jeho rychlost byla patrná a ukázal, že dokáže ovládnout zápas čistě jen na základě svého talentu. S pukem na holi si počínal velmi klidně.

Zdá se tedy, že největší zdravotní hrozba je zažehnána a že je Chytil stoprocentně připraven. „V médiích to vždycky vypadá hůř, než to ve skutečnosti je,“ řekl. „V některých chvílích to vypadalo, že je konec světa. Dokonce i moji nejbližší tomu začali věřit. A já jsem jim říkal: Přestaňte to číst, protože vám říkám, že se cítím v pohodě.“

Podle šéfa týmu Chrise Druryho vstoupil do tréninkového kempu jako plně připravený a první dny trénuje bez omezení.

„Návrat na konci sezony ho pravděpodobně navnadil na dobré léto,“ řekl trenér Pete Laviolette. „Vrátil se ve velmi dobré formě. Na ledě vypadá výborně. Neexistují u něj žádná omezení.“

Dá se čekat, že fanoušci zatají dech pokaždé, když Chytil vstřebá nějaký hit. On však trvá na tom, že to nezpůsobí žádná zaváhání ani nebude bránit tomu, jak hraje.

„Kdybych se bál, mohl bych teď hrát v Česku a užívat si života. Ale proč?“ ptal se řečnicky. „Jsem zpátky. Jsem stoprocentně připravený pracovat, být stoprocentně sám sebou a nebojím se žádného kontaktu, protože v play-off jsem dostal pár hitů a byl jsem v pohodě.“

