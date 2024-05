Colorado zvítězilo v Dallasu, první hvězdou Makar

Dnes byl na programu pouze jeden zápas. Páté utkání v sérii mezi Dallasem a Coloradem ještě rozuzlení nepřineslo, Colorado po velmi vyrovnaném průběhu zvládlo lépe koncovku a vrátilo sérii domů.

DALLAS STARS - COLORADO AVALANCHE

3:5 (1:1, 1:1, 1:3)

STAV SÉRIE: 3:2

Colorado zvládlo pátý duel

Dallas se dostal jak v první, tak i ve druhé třetině do vedení, ale Coloradu se vždy podařilo srovnat. Vstup do třetí části lépe zvládlo Colorado, které v rozmezí tří minut dvakrát skórovalo. Na to už odpověď Dallas nenašel. Snížení sice přišlo z hole Stankovena, ale poslední hřebíček do rakve Stars zatloukl gólem na 5:3 v 57. minutě MacKinnon.

Branky a nahrávky

10. Pavelski (Duchene, J. Robertson), 32. Heiskanen (J. Robertson, Pavelski), 46. Stankoven (Lindell) – 20. Lehkonen (MacKinnon), 38. Makar (Drouin, Rantanen), 42. Mittelstadt (Parise, Girard), 45. Makar, 57. MacKinnon (Lehkonen, Manson)

Statistika

Střely na bránu: 26 – 27 | Přesilová hra: 1/4 – 2/3 | Trestné minuty: 6 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Jake Oettinger (DAL) – 22 zákroků, 5 OG, úspěšnost 81,5 %, odchytal 58:10

Alexandar Georgijev (COL) – 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,5 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:24



Tři hvězdy utkání

1. Cale Makar (COL) 2+0

2. Nathan MacKinnon (COL) 1+1

3. Joe Pavelski (DAL) 1+1

