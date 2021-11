Druhá nula v řadě! Vladař nepozdravil ani Pastrňáka a napodobil legendu Plamenů

Do arény, kde loni debutoval v NHL a jež bývala jeho domovem, přijel poprvé jako host. A hned se blýskl perfektním výkonem! Daniel Vladař vychytal v bostonské TD Garden bývalé spoluhráče, když zastavil všech 27 střel Medvědů. Včetně jedné od Davida Pastrňáka. "Chtěl jsem se plně soustředit na svůj výkon, takže jsem dokonce ani nešel před zápasem kluky pozdravit," prohodil český gólman ve službách Calgary po jasné výhře 4:0.

Auston Matthews.

To je jméno nejen obhájce Richardovy trofeje, ale také posledního muže, co Vladaře překonal. Bylo to 12. listopadu v prodloužení, na torontském ledě. Od té chvíle nikdo na kanonýra Maple Leafs nenavázal.

Téměř dvoumetrová věž z Prahy už zkrátka od té doby neinkasovala.

Vladař má za sebou 120 bezchybných minut. Dvě čistá konta za sebou vychytal jako první český brankář od roku 2018, kdy se zaskvěl Petr Mrázek, tehdy ještě v barvách Detroit Red Wings.

"Kdybyste mi řekli, že proti Bruins dnes udržím nulu, nevěřil bych vám," žasl "Big Vladdy" po triumfu nad někdejšími parťáky. "Snažil jsem se nemyslet na to, proti komu chytám," přiznal se svou typickou upřímností.

Tři hvězdy večera:

Vladař se postaral o zajímavý zápis do klubové kroniky. Aby Boston proti Flames jedinkrát neskóroval, to se - i díky různým konferencím, kde oba soupeři hrají - nestalo téměř šestnáct let! Konkrétně pak od 17. prosince 2005.

Tehdy zamkl svou klec legendární Fin Miikka Kiprusoff. "Kipper "kryl 26 ran, zastavil i šest střel současného kapitána Medvědů Patrice Bergerona. Ještě pozoruhodnější pamětník? Na střídačce vítězů stál ten samý muž - zkušený kouč Darryl Sutter.

Vladař už tradičně smekl před spoluhráči, poděkoval jim za to, že nemusel řešit dorážky a další ošemetné situace. Jeho výkon by ale neměl zapadnout, obstál v situaci, ze které by se mnohým jiným borcům rozklepala kolena.

“Mám v Bostonu plno kamarádů, ale to jsem musel dát stranou. Mojí rodinou je teď Calgary a já jsem moc rád, že do ní patřím. Prostě jsem bojoval za náš tým," řekl k úspěšné bitvě s bývalými parťáky.

"Mým cílem bylo, abych nám pomohl k vítězství, a to se povedlo," dodal. Úspěšnost zákroků si v této sezoně vylepšil už na 94,5 procenta a patří mu druhé místo v celé NHL. Na stříbrné příčce je i podle brankového průměru (1,57). Pokaždé za Jakem Oettingerem.

Sluší se smeknout

