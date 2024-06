25 sezon bez vysněného konce. Stanley Cup potřebuju, hlásí odhodlaně trenér Floridy

Trenér Floridy Paul Maurice vyhrál kvanta zápasů, v tomto ohledu je čtvrtý nejlepší v historii ligy, a získal respekt jako jeden z nejlepších trenérů historie NHL. Stanley Cup je trofej, která mu dosud unikala a po které touží. Nutně ji chce, jeho stopa v hokeji by tak byla o to více nesmazatelná. Povede se to?

„S přibývajícím věkem získáváte jiný pohled na život a na to, co je důležité a cenné. Nic se ale nemění na tom, že to chci vyhrát,“ řekl trenér Floridy.

Cesta za velkým cílem začne v noci na neděli v podobě prvního zápasu proti Edmontonu.

"Je to úžasný trenér. Je nejlepší, jakého jsem kdy měl,“ neskrýval nadšení útočník Panthers Matthew Tkachuk. "Díky němu jsem se stal lepším hráčem. Můžu o něm mluvit jen v dobrém. Mám k němu obrovský respekt. Všichni hráči v první řadě chtějí vyhrát pohár pro sebe a spoluhráče vedle sebe. Ale chceme to i pro Paula, když vidíme, co pro nás v posledních dvou letech udělal. Určitě to chceme vyhrát pro něj."

Maurice byl jmenován trenérem Panthers 22. června 2022. Sedmapadesátiletý kouč má od té doby bilanci 94-56-14 ve 164 zápasech základní části a v obou sezonách dovedl Panthers do finále. Loni Florida prohrála v pěti utkáních s Vegas Golden Knights.

„Je těžké říct, kolik toho pro klub udělal,“ pokračoval také Ryan Lomberg. "Je to úžasný vůdce, vyžaduje od nás maximum, ale zároveň je ochotný jít přes své limity."

Mauriceovi bylo 28 let, když 6. listopadu 1995 nahradil Paula Holmgrena ve funkci trenéra Hartford Whalers. V té době byl druhým nejmladším trenérem v historii NHL.

Od té doby ušel kus cesty. Maurice má na svém kontě nejvíce vítězství v základní části mezi aktivními trenéry NHL (869) během 26 sezon ve Whalers, Carolině, Torontu, Winnipegu a na Floridě, čímž se řadí na čtvrté místo v počtu vítězství a na druhé místo v počtu odkoučovaných zápasů. S 66 vítězstvími v play off je dvacátý v historii a pátý mezi aktivními trenéry.

Teď ještě ten poslední krok.

