Florida v závěru utkání rozhodla o svém postupu! Dallas uspěl ve druhém prodloužení

Dneska se z postupu do dalšího kola play-off radují hned dva týmy. Florida po těsném vítězství v šestém zápase dostane šanci vyzvat Rangers ve finále Východní konference. To Dallas si bude muset na druhé straně pavouka na svého soupeře ještě počkat.

BOSTON BRUINS - FLORIDA PANTHERS

1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

KONEČNÝ STAV SÉRIE: 2:4

Florida rozhodla v samotném závěru

Rangers ve finále Východní konference doplní Florida. Panthers o svém postupu rozhodli gólem v 59. minutě, kdy se dokázal trošku šťastně prosadit z dorážky Gustav Forsling. Boston bude prohra v tomto zápase hodně mrzet, protože před rozhodující brankou měli domácí opravdu slibné šance, dokonce hráli i přesilovou hru.

O jediný gól Bruins se postaral Pavel Zacha, který se trefil poprvé v play-off.

Branky a nahrávky

20. Zacha (DeBrusk, P. Wotherspoon) – 33. Lundell (Verhaeghe), 59. Forsling (Lundell, M. Tkachuk).

Statistika

Střely na bránu: 23 – 28 | Přesilová hra: 0/2 – 0/3 | Trestné minuty: 8 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Jeremy Swayman (BOS) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 58:30

Sergej Bobrovskij (FLA) – 22 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,7 %, odchytal 59:58



Česká a slovenská stopa

David Pastrňák (BOS) – 0+0, -1 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 22:12

Pavel Zacha (BOS) – 1+0, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:34



Tři hvězdy utkání

1. Gustav Forsling (FLA) - 1+0

2. Sergej Bobrovskij (FLA) - 22 zákroků

3. Jeremy Swayman (BOS) - 26 zákroků

COLORADO AVALANCHE - DALLAS STARS

1:2pp. (0:0, 1:0, 0:1 - 0:0, 0:1)

KONEČNÝ STAV SÉRIE: 2:4

Duchene hrdinou prodloužení

V Denveru to byla pořádná bitva, která se protáhla až do 92. minuty. V ní stál před brankovištěm na správném místě Matt Duchene, který nekompromisně napálil puk do branky a poslal Stars do finále Západní konference. Colorado se musí smířit s koncem sezóny, který přišel po velmi dobrém výkonu.

Dallas si bude muset na svého dalšího soupeře ještě počkat. Blíže k postupu je ale Vancouver.

Branky a nahrávky

26. Rantanen (Drouin, Makar) – 42. Benn (Dadonov, Seguin), 92. Duchene.

Statistika

Střely na bránu: 30 – 38 | Přesilová hra: 1/1 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 2



Kdo se postavil do brankoviště?

Alexandar Georgijev (COL) – 36 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,7 %, odchytal 91:42

Jake Oettinger (DAL) – 29 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,7 %, odchytal 91:42



Česká a slovenská stopa

Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:58



Tři hvězdy utkání

1. Matt Duchene (DAL) - 1+0

2. Jamie Benn (DAL) - 1+0

3. Mikko Rantanen (COL) - 1+0

