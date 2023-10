Když se nedaří aneb Johnny Gaudreau zůstává daleko za očekáváním!

Tohle asi čekal málokdo. Columbus má odehráno devět kol a do stejného počtu zápasů naskočila také jedna z největších hvězd Johnny Gaudreau. Jeden z kanonýrů však zůstává daleko za očekáváním a stále čeká na svou první trefu. K tomu všemu strádá i v počtu asistencí a zatím to nevypadá, že by navázal na předchozí výborné ročníky.

Pokud jste v této sezóně příliš nesledovali Columbus Blue Jackets, možná vás překvapí, že Johnny Gaudreau nepatří mezi lídry týmu v kanadském bodování. Kanonýr Columbusu prožívá bodovou krizi a stále po devíti utkáních čeká na premiérovou trefu v novém ročníku.

Gaudreau stihl nastřádat zatím jen čtyři body a všechny za asistence. Dva zapsal proti New York Rangers ve druhém zápase sezóny a po jednom proti Minnesotě Wild a Montrealu Canadiens.

Jedna z největších hvězd celku z Ohia putuje mezi první a druhou formací, jelikož hlavní trenér stále nemůže přijít na správné složení formací, které by přinášelo kýžené ovoce a mimo sestavu je hlavní hvězda Patrik Laine. Ten si přivodil nepříjemné zranění v zápase s Calgary.

S formacemi se opravdu dějí věci. Takový Jack Roslovic hrál ve čtvrté řadě a nyní se posunul do elitní lajny a hraje právě po boku Gaudreaua.

Gaudreau si je situace ohledně své formy vědom, ale je rád, že se týmu daří alespoň o trošku více než minulý rok, i když to ani teď rozhodně není žádná sláva a Columbus bude muset zabrat, aby to nedopadlo jako loni. Zatím je ovšem liga hodně vyrovnaná a předposlední místo ve Východní konferenci prozatím nic neznamená. Columbus táhnou dolů prohry v prodloužení, kde došlo ke ztrátám důležitých bodů.

„Jako tým jsme teď v lepším rozpoložení než v minulé sezóně, takže osobně bych řekl, že jsem raději v pozici kdy se mi nedaří, ale tým hraje lépe,“ řekl Gaudreau. „Samozřejmě se to budu snažit co nejdříve zlomit, abych týmu pomohl.“

Pascal Vincent svému svěřenci nadále důvěřuje a věří, že se jeho smůla časem zlomí.

„Myslím, že na střílení branek tolik netlačí a snaží se hrát, jak nejlépe umí. Je to zkušený hráč. Ví, že to přijde. Bude mít své šance.“

Modrokabátníci každopádně potřebují zabrat. Hlavní trenér hodně sahá do sestavy a nechává posadit různé hráče, aby tým nabudil. Proti rozjetému Dallasu to ovšem opět nevyšlo a Columbus zapsal čtvrtou porážku v řadě.

