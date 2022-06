Lauzon prodloužil s Nashvillem smlouvu na čtyři roky

Jérémy Lauzon má budoucnost na následující čtyři sezóny vyřešenou. S Predators podepsal čtyřletý kontrakt v hodnotě osmi milionů dolarů.

Jérémy Lauzon se už nemusí bát trhu s volnými hráči. Jeho aktuální zaměstnavatel, Nashville Predators, se s ním dohodl na prodloužení smlouvy. Na čtyři roky a osm milionů dolarů. Pro pětadvacetiletého rodáka z kanadského Val-d’Or to tak bude po pěti letech v NHL první dlouhodobé angažmá.

„Nashville je místo, kde chci být, takže jsem vděčný a šťastný, že můžu být s tímto městem a Predators dalších pár let,“ neskrýval mladíček svou radost. „Jako obránce, který rád hraje fyzicky, miluju identitu, kterou náš tým přináší každou hru a hned jsem věděl, že sem zapadnu. Celá organizace mě uvítala hned první den, co jsem přišel, a já se těším na stabilitu a šanci pomoct našemu týmu, který je na vzestupu a míří správným směrem.“

Lauzon do týmu přišel v březnu ze Seattlu, když bylo jasné, že se Krakeni do play-off nepodívají. V Nashvillu odehrál třináct zápasů a naskočil i do play-off. Zapsal sice jen pouhý bod, v Nashvillu ale vědí, proč si ho vybrali.

„Když jsme Jeremyho v březnu získali, cítili jsme, že je to hráč se zářnou budoucností, který by nám mohl pomoci zpevnit modrou čáru a jsme rádi, že zůstane s Predators,“ okomentoval dohodu generální manažer klubu David Poile. „Jeremy hned naskočil do naší sestavy se svým fyzickým stylem hry a zapadá do vize, kterou prezentujeme. V pouhých 25 letech nám pomohl dosáhnout cíle omladit kádr a je nadšený z příležitosti se nadále zlepšovat a vyvíjet se s naší organizací a městem Nashville.“

