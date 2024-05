Léčba Ruffem? Pro všechny tady hodně znamená, zní z kabiny Buffala

Nové koště dobře mete? To se teprve uvidí, nicméně nový trenér Lindy Ruff přinesl do Buffala už teď nové vzrušení. V klubu je legendou, a tak se k němu upínají všechny oči. Kdo jiný by to celé měl pozvednout než právě on?

„Je to velmi odhodlaný trenér, velmi hladový a chytrý,“ řekl útočník Dylan Cozens. „Pro město Buffalo samozřejmě hodně znamená. Těším se, až se uvidíme na ledě.“

Ruff nahradil Dona Granata, ale žádným nováčkem rozhodně není, Sabres trénoval patnáct sezon. Je držitelem týmových rekordů v počtu zápasů v základní části (1 165), vítězství v základní části (571), v play off (101) a vítězství v play off (57).

Z New Jersey Devils byl propuštěn 4. března, jednu sezónu poté, co jako trenér dosáhl klubového rekordu 112 bodů.

„Všichni jsou z toho nadšení,“ řekl obránce Sabres Bowen Byram. „Máme další příležitost a musíme ji maximálně využít. Přijde Lindy a určitě dojde k nějakým úpravám naší hry. Cílem je samozřejmě účast v play off.“

To už je ale několikátým rokem za sebou. Sabres nepostoupili do play off od sezony 2010/11.

„Byl to velmi těžký a neuspokojivý rok,“ dodal ještě Cozens. „Tím, že jsme byli rok předtím tak blízko, jsme si nasadili laťku hodně vysoko a nastavili jsme vysoká očekávání pro všechny ostatní. Možná jsme se nechali trochu zadusit tlakem, ale prostě jsme jako hráči nepředvedli to, co jsme potřebovali, a spoustu lidí jsme zklamali.“

Ruff bude šestým trenérem Sabres od 20. února 2013, kdy ho nahradil Ron Rolston. Víckrát to vypadalo, že je hledání u konce a že se našel ten ideální kandidát.

Nedá se čekat, že by se v Buffalu Ruff usadil dlouhodobě, ale mohl by být tím trenérem, který dá tým dohromady a dá mu potřebný řád.

