Na centru Toronta zaskakuje Nylander, jak to vypadá s Tavaresem?

Toronto ohlásilo koncem září značnou ztrátu. Kapitán John Tavares se v přípravném kempu zranil a podle prvních zpráv měl být několik týdnů mimo. S jeho startem hned zkraje ročníku to nevypadalo vůbec dobře. Nyní se však z kabiny Maple Leafs ozývá lehký optimismus, zda bude Tavares v zahajovací sestavě se rozhodne během nejbližších dní.

Kapitán kanadského celku s javorovým listem na prsou se nejspíše zranil v přípravném utkání proti Ottawě. Na první pohled však nešlo o nic vážného, teprve bližší vyšetření ukázalo, že Toronto se bez Tavarese bude nejspíše muset obejít minimálně tři týdny.

Nyní se však šušká, že léčba vypadá velmi dobře a dvaatřicetiletý útočník se už prohání i na bruslích. Sezona Javorovým listům začíná 13. října proti Montrealu, jak vidí šance kouč? „Teď to ještě nedokážu říct, vše bude záviset na rekonvalescenci. Určitě je pozitivní, že je zpět na ledě, ale vše se bude rozhodovat na základě toho, jak se bude cítit a co mu řekne jeho tělo,“ promluvil Sheldon Keefe.

Tavares se do Toronta přesunul v roce 2018, o rok později dostal důvěru tak velikou, aby oblékal dres s kapitánským „C“. Dlouhodobě patří k nejproduktivnějším hráčům kanadského celku, svůj tým však nikdy nedotáhl dál než do prvního kola play off.

Trenér Keefe si nechává otevřená zadní vrátka a kanadského centra ze sestavy pro úvodní utkání ještě nevyškrtl. „Budeme si jeho situaci vyhodnocovat postupně den po dni,“ prohlásil lodivod Maple Leafs.

Na tréninku však přišly i varianty, jak odehrát utkání bez kapitána. Na pozici středního útočníka se posunuli Alexander Kerfoot a William Nylander.

Švédský útočník, který šéfoval Malginovi s Robertsonem, se svou rolí neměl žádný problém. „Cokoliv po mně budou trenéři chtít, to udělám. Ať už je to centr nebo křídlo, oboje je pro mě zábavné. Rozdíl v těch pozicích je, takže se musíte na tyto odlišnosti soustředit,“ promluvil šestadvacetiletý útočník.

Toronto nastartuje nový ročník NHL už v noci z 12. na 13. října, kdy vyrazí do nedalekého Montrealu.

