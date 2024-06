Pantery čeká finálový reparát. Tentokrát nehodláme nic podcenit, shodují se

Když loni postoupila Florida do finále Stanley Cupu, hráči tento úspěch bouřlivě slavili, jako by už měli pohár na dosah. Ostatně, deklasovali Carolinu 4:0 a věřili, že obdobně se jim bude dařit i proti Vegas. Letos však obdobnou chybu zopakovat nehodlají a po výhře 4:2 na zápasy nad Rangers krotí vášně: „Ještě nejsme u cíle!“ burcují se.

Když Florida v noci na neděli porazila na svém ledě Rangers 2:1, stala se teprve šestým týmem v historii NHL, který dostal po porážce ve finále Stanley Cupu hned o rok později šanci na reparát. Panthers hodlají tuto příležitost chytit za pačesy a na hokejový grál zaútočit se stoprocentní koncentrací.

Hráči slavili postup do finále Stanley Cupu decentně. Jistě, měli radost, že prošli opět až takřka na vrchol, ale nechtěli opakovat loňské chyby. A tak zatímco publikum řádilo, bouřilo a radovalo se, hokejisté si nic takového nedovolili. Pro ně práce v podstatě teprve začíná.

I proto v kabině nebylo k vidění nějaké bouřlivé slavení postupu do finále. Hráči svou radost drželi na uzdě, byli vážní a v myšlenkách se už připravovali na další boje.

„Myslím, že loni jsme věřili, že to můžeme dokázat, ale zároveň jsme byli hrozně rádi, že jsme se tam dostali,“ řekl po nočním utkání útočník Sam Bennett. „Letos je to tak nějak jen součást celého byznysu. Máme v hlavě jediný cíl a to je vše. Nebudeme spokojeni, dokud toho nedosáhneme,“ řekl směrem k touze získat Stanley Cup.

Pokud by měl trenér Paul Maurice popsat emoce, kterých byl svědkem, nedokázal by to. Oproti minulé sezoně, kdy Panthers ve finále Východní konference přejeli Carolinu, bylo k vidění něco zcela odlišného.

„Loni byla úroveň energie po zápase jako na houpačce,“ řekl Maurice o minulé sezóně. „Letos je v porovnání s tím mírně utlumená. Všichni byli samozřejmě hodně šťastní, ale možná už máme trochu víc zkušeností. Tak to já cítím. Na střídačce nebylo k vidění žádné šílenství, když zazněla siréna. Byla tam radost a vzrušení, to ano. Kluci se na vítězství opravdu nadřeli,“ podotkl s tím, že se však úspěchem nenechali jeho svěřenci unést. Snaží se totiž zůstat koncentrovaní, a to až do cílové rovinky.

Loni se totiž postupem do finále Stanley Cupu nechali unést a nakonec s Vegas padli 2:4 na zápasy. Během několika týdnů se z radosti stal smutek a místo úsměvů byly k vidění zakaboněné tváře. Letos, ať už soupeřem bude Edmonton či Dallas, hodlají být Panteři jako stroje, co si jdou za svým.

„Letos jsou mentálně vyrovnanějším týmem než loni. Loni jsme ale potřebovali, aby kluci nebyli tak vyrovnaní a naopak byli nabuzení. Nabuzení a oslavovali. Euforie nás loni dostala do finále. Letos ale šli do sezony s jasným cílem, což bylo na nich vidět po celý rok,“ ocenil Maurice své hráče a fakt, že se po létě vrátili do kempu vyzrálejší.

Tím cílem byl opětovný postup do finále Stanley Cupu. Možnost opět bojovat o pohár a prsteny pro šampiony NHL. Tentokrát ne za pomoci euforie, ale za pomoci soustředěných a stabilních výkonů, kterými Florida potvrdí, že má jeden z nejlepších týmů v lize.

„Práce ale ještě není hotová. Udělali jsme jen krůček,“ upozornil Sergej Bobrovskij.

„Ještě jsme neskončili,“ přidal se Matthew Tkachuk. „Jsme velmi spokojeni s tím, jak nám play-off zatím vychází, když jsme vyhráli první tři zápasy, ale letos jsou to určitě jiné pocity než loni.“

Až 8. června začne finále Stanley Cupu, hokejisté Floridy budou stát na ledě a na střídačce v bojovém módu. Neuchlácholeni předchozími výsledky. Bez slavení předchozích vítězství. Ta nejdůležitější série, na které záleží, bude totiž teprve před nimi.

„Záleží jen na našem srdci a vůli. Chceme to hodně. Ale jedna věc je říct, že to chcete, a jiný příběh je tam skutečně jít, tvrdě pracovat a dokázat tu touhu každý večer,“ je si vědom Bennett.

