Nečekané vzepětí Penguins. Zase! Bude to stačit?

Pittsburgh byl odepsán, letos to na play off nebude. Běžte přestavovat, radili fanoušci generálnímu manažerovi Kyleu Dubasovi. Vše je ale jinak. Penguins tradičně chytili z ničeho nic slinu a od play off jsou dva body. Faktorem X je tentokrát kromě Sidneyho Crosbyho i brankář Alex Nedeljkovic.

Tři venkovní výhry ve čtyřech dnech proti New York Rangers, New Jersey a Washingtonu Capitals. A to se počítá. Tabulka najednou vypadá velmi nadějně, dva body se dají lehko smazat.

Penguins bodovali v sedmi zápasech v řadě (5-0-2) a vypadá to, že naváží na předchozí roky, kdy se o jejich osudu rozhodovalo v posledních kolech základní části.

Velkou oporou se stal zmiňovaný Nedeljkovic, který odchytal všech sedm posledních zápasů, ve kterých vyšrouboval úspěšnost zákroků na 92,3 %.

Není pochopitelně radno zapomínat na hvězdy Penguins v čele se Sidneyem Crosbym, který během šestizápasové bodové série, jež skončila ve čtvrtek, nasbíral 15 bodů (šest gólů a devět asistencí). Jevgenij Malkin a Bryan Rust odvádějí velkou část práce, ale Nedeljkovicův přínos může být tolikrát skloňovaným faktorem X.

„Ned je fenomenální,“ řekl Rust. „Je vidět, jak je v brance klidný a sebevědomý.“

Ze dvojky se tak stala nepostradatelná jednička. „Ned hraje velmi dobře,“ poznamenal ve čtvrtek ráno trenér Penguins Mike Sullivan. „V tuto je zřejmé, že si zaslouží být v brance.“

Penguins mají ještě co dělat, aby v posledních šesti zápasech základní části dokončili závěrečný sprint úspěšně a vrátili se do play off.

NHL je sice velmi proměnlivá soutěž, ale trendy jsou zřejmé. Philadelphia, momentálně poslední postupující tým, zabředla do obří krize a prohrává jeden zápas za druhým. Obdobně je na tom Detroit, který také dohání poslední zkažené týdny. Situaci si zkomplikoval i Washington s čtyři prohrami za sebou.

Nejlepší formu z Východní konference má momentálně Pittsburgh. K tomu znovuzrozeného gólmana a geniálního Crosbyho. Klapne to?

