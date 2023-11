Omluva za zpackaný duel? Šavle si vyšláply na lídra soutěže!

Předminulý zápas? Dva debuty, ale také jedna velká katastrofa na ledě. New Jersey seřezalo mladý tým Sabres a již po první třetině bylo hotovo. Buffalo však u řeky Hudson složilo i reparát svého předchozího krachu, a to dokonce proti současnému lídrovi soutěže, který po třech úspěších v řadě padl.

Buffalo si bylo moc dobře vědomo svého předchozího kolapsu a zřejmě si uštědřenou lekci vzalo k srdci. Tým nevyděsila ani síla jejich nadcházejícího soupeře, který v nové sezoně střádá výhru za výhrou.

Za Šavle mluvily hlavně statistiky, ostatně posuďte sami. Alex Tuch dal dva góly, Casey Mittelstadt získal tři body a Ukko-Pekka Luukkonen v Madison Square Garden předvedl 25 úspěšných zákroků.

„Je to zásluha celého týmu. Všichni se hodně snažili,“ řekl Tuch. „Víte, byli jsme hodně naštvaní z toho, jak se nám zápas v New Jersey očividně vymknul z rukou. Nebyl čas na žádné výmluvy, naopak jsme museli výkonem odpovědět a být mnohem lepší. Byla to týmová práce.“

„V této lize se musíte držet herního plánu a mít konzistentní výkony,“ řekl trenér Sabres Don Granato. „Úspěch začíná čím dál více záviset na týmovém výkonu a individuální dovednosti jsou více upozaděny.“

„Chtěli jsme přinést mnohem větší ráznost a soustředění do naší hry a předvést úroveň hokeje, na kterou jsou naši fanoušci zvyklí,“ řekl Peterka. „Předposlední zápas to prostě nebyla naše hra. Věděli jsme to. Podívali jsme se na video a poučili jsme se z našich chyb.“

Podobný restart od svého týmu příště očekává i hlavní trenér Jezdců, kterému s předvedená hra vůbec nezamlouvala.

„Nehráli jsme tak, jak jsme chtěli hrát, abychom byli úspěšní,“ řekl trenér Rangers Peter Laviolette. „Proto tady teď vedeme tento rozhovor a bavíme se o našich chybách. Takže se prostě příště musíme resetovat a být připraveni hrát naši hru.“

New York v zápase nedostal jen pověstného 'búra', ale také přišel o Fina Kaappa Kakka, který utrpěl zranění v dolní části těla. Jeho případná doba absence není známá a čeká se na vyšetření od lékařského týmu. K zamyšlení zůstává, jestli by jeho absence byla pro Jezdce oslabením, protože Kakko se bodově trápí a ve dvaceti zápasech nasbíral naprosto tragické tři body.

