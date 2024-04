POHLED: Crosby může předstihnout Gretzkyho i Jágra

Kanada k němu už dávno neupírá zraky jako v roce 2005. Paprsky reflektorů přitahují jiní. Je tu McDavid, Bedard, mezi střelci září Američan Matthews. Jenomže on je tady pořád. Stálice, která se za ty roky prokousala historickými tabulkami pořádně vysoko!

Sidney Crosby právě odehrál devatenáctou sezónu v NHL a zaznamenal … devatenáctou sezónu s aspoň jedním bodem na zápas! Pro srovnání: Jaromír Jágr jich měl třináct. Má jich vůbec někdo víc? Odpověď zní: NE. Crosby dotáhl Gretzkyho. Pokud přidá ještě jeden takový ročník, tak se na čele osamostatní.

S 2857 body je Gretzky v úplně jiném vesmíru, nicméně jeho překonání v jakémkoli dalším ohledu se počítá. A Crosby k tomu ani nemusí potřebovat víc sezón. Gretzky hrál tu poslední ve 37-38 letech, a byť kdysi dělal skoro tři body na utkání, průměr jednoho bodu ve dvacátém roce kariéry neudržel (62 v 70 zápasech). Před Crosbym tak stojí do dvacáté sezóny NHL pozoruhodná výzva.

Lídr Tučňáků se také nedávno posunul do TOP TEN historické produktivity. Kladete si otázku, kam až to může dotáhnout?



Odpověď zní – na druhé místo.

Pochybnosti k takovým vizím patří. Před pěti a půl lety jsme psali o tom, že Ovečkin může překonat v gólech Gretzkyho. Málokdo tomu tehdy věřil. Gretzky vypadal nedostižně. Dnes Ovečkin stříhá metr a otázka nezní jestli, ale kdy se na první místo posune. Dělá pro to maximum on i tým kolem něj.

Sidney Crosby rozhodně může na druhém fleku nahradit Jaromíra Jágra.

Potřebuje k tomu jen dvě věci – zdraví a chuť.

Tak kolik, Side?

Když se Jaromír Jágr vracel ve 39 letech z Ruska, navázal v NHL na zápis 1599 bodů. Právě tolikrát bodoval za 18 sezón (1990-2008) v nejslavnější lize, fakticky 16,5, protože rok a půl sebraly Jágrovi výluky. Crosby se blíží stejnému numeru po 19 letech. Půl roku nehrál kvůli výluce, hodně zápasů mu vzala zranění. V letech 2010-12 ho opakované otřesy mozku pustily jen do 63 duelů.

Zápisy pittsburghských legend jsou si až neuvěřitelně podobné. Jágr potřeboval na 1599 bodů 1273 zápasů, Crosby na 1596 bodů 1272 utkání. Bodový průměr 1,256 k 1,255.

Takřka zrcadlové. Mrazivě shodné.

Kolik bodů může Crosby nasbírat po 37 roku věku? Na to jsme si pomohli statistikami.

Nejproduktivnějším hráčem NHL ve věku nad 37 let je s přehledem Gordie Howe (489 bodů). A pozor, nevděčí za to jenom své dlouhověkosti. Šest sezón v tomto období odehrál ve WHA. V NHL jich stihnul 6+1 (37-43 let a pak 51-52 let). Vytěžil spíš z rozšíření soutěže. Přineslo s sebou nové týmy, víc branek a větší příležitosti pro tvořivé ráče. Osobák 103 bodů si Howe udělal po čtyřicítce.

Pak je tu Johnny Bucyk (393). Podobný příběh. Maximum 116 bodů zapsal ve 36 letech krátce po rozšíření Original Six. Po 37. roce pak měl tři 80 bodové sezóny, což se mu ve věku do 35 let nepovedlo ani jednou. Oba tito hráči jsou pro srovnání s Crosbym značně zavádějící.

Když od nich odhlédneme, máme tu plejádu podobných borců. Ti největší „držáci“ hráli po 37. narozeninách šest sezón. Mark Messier do 43 let – 335 bodů. Mark Recchi do 43 let – 332. Teemu Selänne do 43 let – 322. Jágr odehrál v tomto věku v NHL rovněž šest sezón – 322 bodů. Z Ruska se vrátil hladový po špičkovém hokeji ve 39 letech, vydržel do 45. Ze sedmé sezóny v Calgary už bohužel odkrojil nevýznamně málo.

Crosby si asi do KHL odskakovat nebude. A to je jeho výhoda.

Pokud vydrží šest sezón, Jágra nejspíš předstihne.

Možná bude stačit čtyři – pět let.

Pro ten optimistký předpoklad hovoří několik věcí. Je přeci jen dobře narozený – 7. srpna. Umožnilo mu to naskočit do NHL v čerstvých osmnácti letech, devatenáctou sezónu pořád končí coby šestatřicátník. Po čtyřicítce se každý půl rok počítá.

Zdravotní stav. Fanoušci Pens to musí klepat na zuby, nebo na dřevo, dle libosti, ale oběma klubovým legendám poslední dobou zdraví drží. Malkin i Crosby nevynechali v uplynulých dvou sezónách ani zápas! U Rusa je to v podstatě malý zázrak, protože kompletní ročník odehrál předtím naposledy v letech 2008-09. U Crosbyho je to rovněž příslib do budoucna.

S Jágrem se po letech dokonale bodově sešli, teď se ale jejich cesty rozejdou. Jágr ve 37-39 letech NHL nehrál. Crosby v tomhle časovém úseku nejspíš nasbírá víc bodů, než starší Jágr po návratu z Ruska. Při dobrém zdraví mu bude stačit pár sezón. Ve 40-41 letech může mít „misi 1922“ splněnou.

Výkonnostně je pořád neuvěřitelně vysoko. Komplexní, napříč ligou respektovaný borec. V Pittsburghu má neotřesitelnou pozici; bude-li chtít, smlouvu vždycky dostane.

Hlavní bude motivace hrát. A ta Crosbymu nikdy nechyběla.





