Matthewsova naděje na sedmdesátku žije. Přidá potřebných šest tref?

Nějakou dobu už to vypadalo, že se mu sedmdesátigólový sen vzdaluje. Na konci února a v první půlce března jako by mu došly náboje, jenomže teď znovu naládoval a zase potvrzuje pověst výjimečného snajpra. Šance, že uvidíme po víc než třiceti letech sedmdesát branek v sezóně, rozhodně neumřela.

V posledních čtyřech duelech dal Auston Matthews pět gólů a je znovu ve hře. V sobotu proti Montrealu zaznamenal jednu přesnou trefu a posunul se už na 64 branek.

Vyrovnal tím loňský zápis Connora McDavida. Jediná trefa schází Matthewsovi k dosažení Ovečkinových 65 gólů (2007-08), což je maximum z éry platových stropů. Šest zářezů, aby si na pažbě odškrtnul sedmdesátku. Pokoření téhle hranice jsme nezažili od sezóny 1992-93.

V živém vstupu pro kanadskou TSN se o torontském superstřelci rozpovídal Martin Biron. „Sedmdesát gólů by bylo něco skutečně výjimečného a neuvěřitelného,“ řekl nynější komentátor a někdejší dlouholetý brankář NHL.

„Pamatuju se, jak jsem sledoval Selänneho a Mogilnyho, jak dosáhli 76 branek v sezóně 1992-93. A za těch patnáct let (1999-2014), co jsem chytal v NHL, se jen dva hráči dostali na šedesát. Stamkos dal 60, Ovečkin 65,“ připomněl Biron.

Jak se Matthews vypořádává s novými milníky? „Nezdá se mi, že by se neuměl vyrovnat s tlakem. Když potřeboval padesátý nebo potom šedesátý gól, dosáhl jich velmi rychle. Většinou v příštím zápase. Umí se s tím poprat. Pět gólů ve čtyřech utkáních ukazuje, že sedmdesátky chce dosáhnout.“

Připomeňme, že Torontu schází odehrát šest zápasů základní části, některým týmům už jen čtyři. To zvyšuje Matthewsovy naděje. „Je tam šance a bylo by to ohromné. Nicméně Matthewse i jeho spoluhráče čeká ještě hodně práce,“ uzavřel Biron.

Dodejme, že 70 branek za sezónu dalo v historii ligy jen osm hokejistů. Wayne Gretzky čtyřikrát (92, 87, 73, 71), Brett Hull třikrát (86, 72, 70), Mario Lemieux dvakrát (85, 70). Dalších pět hráčů jednou - Phil Esposito (76) Teemu Selänne (76), Alex Mogilny (76), Jari Kurri (71) a Bernie Nicholls (70).

Kupříkladu i takový střelec, jako byl Mike Bossy, má osobní maximum 69. Lanny McDonald 66. Steve Yzerman 65. Alex Ovečkin 65. Connor McDavid 64. Luc Robitaille 63. Jaromír Jágr 62. Užívejme si to. Každá další trefa posouvá Matthewse do náruče té nejvybranější kanonýrské společnosti.

Share on Google+