Ostrované budou na ledě Blesků bojovat o druhé vítězství v sérii

Amalie Arena bude hostit také druhý duel série mezi Blesky z Tampy a Ostrovany z New Yorku. První zápas zvládla lépe družina Barryho Trotze, a tak budou hokejisté Tampy chtít na vedení newyorčanů v sérii odpovědět. Úvodní buly zápasu bude vhozeno přibližně dvě hodiny po půlnoci.

02:00 Tampa Bay Lightning – New York Islanders

Stav série: 0-1

Blesky a Ostrovany čeká druhý společný střet v rámci letošního play off, přičemž s psychickou výhodou jdou do duelu svěřenci Barryho Trotze, jenž zvítězili v prvním utkání poměrem 2-1. Ti se do dvoubrankového vedení dostali díky úniku Mathewa Barzala a přesné střele Ryana Pulocka. V poslední minutě skóre už pouze zkorigoval Brayden Point.

Tampa tak bude muset ve druhém zápase zabrat, aby předešla nezáviděníhodné situaci. Pro Blesky však hovoří několik statistických údajů. 12 výher a 5 proher, taková je historická statistika Tampy ve druhých zápasech po úvodní prohře v sérii. V letošním play off mají svěřenci Jona Coopera na domácím ledě bilancí 3-3, když všechny prohry přišly v úvodních domácích zápasech sérií.

Zajímavostí však je, že se v letošních bojích o Stanley Cup zatím ani jednou gólově neprosadil žádný z obránců, a to i přesto, že jsou v týmu kapacity jako Victor Hedman nebo třeba Michail Sergačjov. „Vyhráli jsme dvě série, i když obránci neskórovali, takže tady nemůžu říkat, že jsme první utkání nezvládli pouze kvůli tomu,“ okomentoval krátce neefektivitu střel obránců Jon Cooper.

„Stále jsme si dávali kotouč do pozic, ze kterých se branky nedávají, takže jsme si sami kazili naše šance v ofenzívě. Máme na soupeře recept, ale v prvním utkání jsme nehráli tak, jak jsme si představovali, naše hra nevypadala vůbec dobře. Už v pondělí jsme si k tomu něco řekli,“ dodal kouč Blesků.

Ostrované mohou být naopak spokojeni. Po dvou úspěšných sériích vkročili tou správnou bruslí také do té proti Tampě. Potenciální vedení 2-0 v sérii by dalo svěřencům Barryho Trotze velkou výhodu, navíc třetí a čtvrté utkání se bude hrát v Nassau Coliseum, tedy na domácím stadionu newyorčanů.

„Nezáleží, proti komu hrajeme. My víme, co umíme a budeme hrát tak, jak potřebujeme,“ začal kouč Ostrovanů Barry Trotz. „Určitě nám první zápas dodá sebevědomí, protože jsme hráli přesně tak, jak jsme chtěli. Hráči věděli, jak musí hrát, abychom uspěli, což se nám povedlo.“

„Tampa bude ve druhém zápase chtít hrát úplně jinak. Já očekávám, že se jim opět vyrovnáme a odehrajeme další slibný zápas,“ dodal lodivod newyorčanů.

Dojde si Tampa pro srovnání série, nebo budou svěřenci Barryho Trotze hrát opět svou hru, která bude slavit úspěch také podruhé v Amalie Areně? Tato tajenka se začne odtajňovat přibližně dvě hodiny po půlnoci.

