Podepíše Tampa kapitána Stamkose? Myslím, že jsme schopni najít řešení, hlásí GM BriseBois

Poté, co Tampa z Nashvillu získala staronového obránce Ryana McDonagha, se mezi fanoušky řeší, zda klub bude mít dostatek prostředků na to, aby prodloužil také kontrakt kapitána Stevena Stamkose. Ten u Lightning působí již od roku 2008, kde odehrál 1082 utkání a stal se ikonou.

Generální manažer Tampy Julien BriseBois i přes spekulace věří tomu, že se organizace se Stamkosem na nové smlouvě domluví.

„Myslím, že jsme i po příchodu Ryana McDonagha stále schopni se Stevenem vymyslet řešení, které bude organizaci dávat smysl. Stále máme místo pod platovým stropem, abychom udělali to, co je podle mě teď po sezoně potřeba,“ prohlásil BriseBois podle reportéra Chrise Krenna.

Jak BriseBois, tak Stamkos po vypadnutí Tampy z play-off s Floridou vyjádřili zájem novou smlouvu vyřešit ještě předtím, než se 34letý útočník stane volným hráčem. Právě letos mu totiž vyprší kontrakt, který s klubem podepsal v roce 2016.

„Doufám, že to zvládneme vyřešit, protože to tady miluji a stále si myslím, že s touhle partou máme šanci vyhrávat,“ řekl Stamkos.

„Nemyslím si, že by se něco změnilo. Steven jasně řekl, že chce zůstat, a preferuje to. I my to silně preferujeme. Teď pracujeme na tom, jak to udělat, aby výsledek dával smysl pro obě strany,“ konstatuje generální manažer Bolts.

Také staronová akvizice Lightning, Ryan McDonagh, doufá, že si se Stamkosem ještě zahraje ve stejném dresu. „Během své kariéry dělal všechno pro to, aby byl co nejúspěšnější, a přinesl co nejvíce úspěchů této organizaci. Ani nemůžu vyjádřit, jak důležité je, aby tu zůstal. Doufám, že klub najde způsob, jak toho dosáhnout, a budeme spolu moct dál vytvářet speciální vzpomínky tady v Tampě,“ přeje si americký obránce.

Share on Google+