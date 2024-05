Průlomová sezona pokračuje. Lafrenière konečně plní předpoklady

Alexis Lafrenière se po průlomové základní části výrazně podílí na postupu New York Rangers do finále konference. Rodák z Quebecu, který byl vybrán jako jednička draftu 2020, vstoupil do ligy s velkými očekáváními, ale dlouho se mu je nedařilo plnit. Rangers ale trpělivě vyčkali, což se vyplatilo.

Lafrenière se do týmu dostal jako devatenáctiletý nováček a v pandemicky zkrácené sezoně skončil s 12 góly a 9 asistencemi v 56 zápasech. Od té doby každý rok postupně zvyšoval svou produktivitu a v letošní sezoně si vytvořil kariérní maximum 28 branek a 29 asistencí.

"Na tyhle mladé kluky je vždycky velký tlak, aby přišli a hned něco dokázali," řekl útočník Rangers Mika Zibanejad. "To, jak pracuje, jak si věří a ... prostě to, jak je schopen pracovat, je úžasné."

Lafrenière byl v prvních třech letech střídán mezi různými spoluhráči, mimo jiné hrál s mladíky Filipem Chytilem a Kaapem Kakkem v "Kid Line". V této sezóně ho nový trenér Peter Laviolette postavil k Artěmijovi Panarinovi a Vincentu Trocheckovi.

Panarin se 49 góly a 71 asistencemi stal jedním z nejlepších hráčů sezony a pomohl Rangers získat Presidents Trophy, Trocheck si zase připsal 25 gólů a 52 asistencí a se 77 body skončil druhý v týmu. Lafrenière, který hrál s těmito dvěma hráči, skončil v týmu čtvrtý v počtu gólů, šestý v počtu asistencí a pátý v počtu bodů.

"Vždycky mě baví skórovat, ale snažím se hrát komplexní hokej," řekl Lafrenière. "Hrát s Trochem a Artěmim mi samozřejmě hodně pomáhá. Člověk se prostě snaží dostat do volného prostoru, a když se mu naskytne šance, snaží se zakončit."

V dosavadním průběhu play off bylo toto trio nejproduktivnější lajnou s 35 body. Panarin má na kontě mimo jiné čtyři vítězné góly, Trocheck zažívá životní ročník. Lafrenière (čtyři góly, šest asistencí) dává Rangers pět hráčů s dvouciferným počtem bodů.

"Tato lajna je pro nás nesmírně produktivní a on je její velkou součástí," přikývl trenér Peter Laviolette. "Laf v průběhu ročníku nesmírně vyrostl. S přibývajícím časem a nyní s přibývajícím play off je stále sebevědomější a jistější."

"Na mladého kluka má neuvěřitelné návyky," dodal ještě Chris Kreider. "Vždycky se objeví na ledě, pracuje na sobě a chce se zlepšovat, chce mít vliv na tým, chce vyhrávat. Neuvěřitelný hráč, jsme neuvěřitelně šťastní, že ho máme."

Rangers, kteří usilují o první účast ve finále Stanley Cupu po deseti letech a první mistrovský titul od roku 1994, jsou ve finále konference podruhé za poslední tři roky. V prvním zápase série hostí ve středu večer tamního času v Madison Square Garden Floridu Panthers.

