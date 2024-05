První sezona pod novým spolumajitelem HC Škoda Plzeň: Rozhovor s Janem Šmuclerem

Po skončení sezony 2023/24 se nad hokejovým klubem HC Škoda Plzeň vznáší otázky změn do budoucnosti. Začátkem minulé sezony se totiž do čela klubu dostal nový spolumajitel a předseda představenstva, Jan Šmucler. Jak hodnotí uplynulou sezonu a co přináší pro budoucnost? Na tyto otázky odpovíme v následujícím rozhovoru.

Jan Šmucler, úspěšný podnikatel a nová tvář v čele HC Škoda Plzeň, se s námi podělil o své dojmy z první sezóny ve své nové roli. „Těsně před začátkem sezóny jsme se stali spolumajiteli klubu, ačkoli času na přípravu a implementaci změn nebylo mnoho, podařilo se nám realizovat řadu důležitých úkolů a posunout klub vpřed," komentuje Šmucler.

Noví majitelé si kladou za cíl nejen finančně podporovat klub tak jako v minulých letech, ale především jej efektivněji řídit a rozvíjet. „Naše role není o zvýšené finanční podpoře, ale zejména o efektivním řízení klubu z obchodního hlediska. Chceme získat nové partnery a tím navýšit rozpočet klubu," vysvětluje Šmucler.

Práce v hokejovém klubu přináší Šmuclerovi nejen nové výzvy, ale i potěšení z práce blízko sportu, který miluje. „Trávím většinu svého času na zimním stadionu, a musím říct, že mě práce v klubu velmi baví," říká s úsměvem.

Nicméně první sezona nebyla pro jeho tým jenom růžová. „Sezona byla náročná, s minimem času na přípravu a omezeným prostorem pro větší změny během ní. Přesto jsme dosáhli několika významných úspěchů," zdůrazňuje.

Jedním z těchto úspěchů je zlepšení vztahu s fanoušky. „Fanoušci jsou pro nás klíčoví, a bez nich by naše existence nebyla možná. Jsem rád, že se nám podařilo navázat otevřenou komunikaci a posunout vztah mezi klubem a fanoušky zase o krok vpřed."

Kromě toho se podařilo klubu přivítat několik nových partnerů a obnovit spolupráci s těmi, kteří klub podporovali v minulosti. „Nemluvíme jenom o penězích, ale i o zlepšení provozních procesů jako je ticketing, marketing či spolupráce s fanshopem." Zkušenosti z podnikání se tak stávají neocenitelným přínosem pro práci v hokejovém klubu, jak potvrzuje i Šmucler.

Hodnocení minulé sezony a plány do budoucnosti

Loňská sezóna nebyla pro HC Škoda Plzeň úspěšná, a to ani zdaleka. „Nikdo v klubu není spokojený s výsledky minulé sezóny, nicméně, víme, že změna, kterou realizujeme, je dlouhodobý projekt. Proto se již nyní koukáme na další sezonu, kde chceme navázat na pozitivní věci, které se povedly, a výrazně zlepšit ty oblasti, kde nebyla spokojenost."

Co se chystá na novou sezonu

Aktuálně probíhá přepracování trenérského štábu, který bude kompletně nový. „Předpokládáme, že k finální dohodě dojde během prvního týdne v květnu," prozrazuje Šmucler. Zatím není možné sdělit více podrobností, ale věříme, že plánovaná změna představuje další krok k dlouhodobému zlepšení našeho klubu.

Hráčský kádr

Hráče, kteří klub opouštějí, klub postupně komunikuje. „Jedná se především o hráče, jejichž smlouvy vypršely a nebyla jim nabídnuta další. Velký posun vnímám především v tom, že jsme mohli nové hráče s Tomášem Vlasákem a Martinem Strakou řešit již v průběhu sezony, což nám poskytlo větší prostor než před minulou sezonou."

Prodej permanentních vstupenek

Pro sezonu 2024/25 začne klub prodávat permanentní vstupenky během druhého týdne v květnu. „V této oblasti přichází řada změn," uvádí Šmucler. „Především měníme poskytovatele ticketingu na systém Ticketportal." Zároveň došlo ke změnám v cenách permanentních vstupenek z několika důvodů, jako je například nové DPH, nárůst nákladů na provoz klubu a absenci zvyšování cen v minulých letech. Další změny nastanou v oblasti prodeje jednotlivých vstupenek, kde rušíme dvě úrovně cen a všechny zápasy tak budou mít stejnou cenu. Všechny novinky budou komunikovány klubem v nejbližších dnech. „Stojí za to zmínit, že klub připravuje novou mobilní aplikaci, která bude mít několik skvělých funkcí. Od správy permanentních vstupenek po možnost přeposlání vstupenky kamarádům," dodává Šmucler.

Děkujeme za tento otevřený rozhovor s Janem Šmuclerem a přejeme mu i celému týmu HC Škoda Plzeň hodně úspěchů do nadcházející sezony.

A co by Jan Šmucler chtěl vzkázat fanouškům? „Určitě jim patří velké poděkování za podporu v nedávno skončené sezoně. A do té nové, kterou již intenzivně připravujeme, bych rád fanouškům vzkázal, že náš projekt, jak jsem již zmínil, je dlouhodobý. Věřím, že nová sezóna bude úspěšnější a že se postupně začneme posouvat tam, kam jako klub patříme – do horních pater tabulky. Přivítáme více nových partnerů, více fanoušků a díky tomu budeme mít prostor na další zlepšení hráčského kádru. Věřím, že to společně zvládneme a těším se nejen na příští sezonu, ale také na další roky a společné úspěchy."

