Rantanen a Colorado? Proč bych chtěl odcházet, ptá se hráč

Mikko Rantanen v nejbližší době podepíše velmi dlouhou a velmi výhodnou smlouvu, ale netrápí ho, že se tak ještě nestalo. Finovi zbývá jeden rok ze stávající smlouvy, jejíž průměrná roční hodnota činí 9,25 milionu dolarů. Pokud se do léta s Coloradem nedohodne, stane se 1. července nechráněným volným hráčem.

„Proběhla jednání s mým táborem a vedením klubu. Až to bude hotové, tak to bude,“ řekl Rantanen. „Vyřeší se to samo. Jsem tu jen proto, abych hrál hokej, připravil se na další sezonu a snažil se pomoci svému týmu vyhrávat. To je můj cíl. Mým úkolem je snažit se pomoci týmu vyhrávat.“

Finský rodák se během posledních několika sezon vypracoval v jedno z pěti nejlepších křídel. Před dvěma lety Rantanen nastřílel 55 gólů, v minulém ročníku pak podruhé v řadě nasbíral více než 100 bodů.

V posledních čtyřech sezonách nastřílel Rantanen 163 gólů. V NHL jsou jen čtyři hráči, kteří jich mají na kontě více: Auston Matthews (210), Leon Draisaitl (179), Connor McDavid (173) a David Pastrňák (168). Všichni tito hráči přitom mají smlouvy s ročním platem alespoň 11,25 milionu dolarů.

„Řekl bych, že tam liga směřuje,“ řekl Rantanen třeba o Draisaitlově smlouvě na 14 milionů ročně.

Není pochyb o tom, že Rantanen si zvýšení platu zaslouží, ale to, jak velké bude, bude mít taky vliv na dlouhodobé plánování Avalanche. Platový strop v NHL se zvýšil na 88 milionů dolarů, což představuje nárůst o 4,5 milionu. NHL rovněž očekává, že se strop pro příští sezonu opět zvýší, přičemž podle četných prognóz se bude pohybovat v rozmezí 92 milionů.

„Mluvil jsem s Mikkem a znám ho. Soustředí se na to, aby měl dobrý rok,“ řekl trenér Avalanche Jared Bednar. „Ví, jaký má na náš tým vliv. V létě měl dobrou přípravu. Nemůžu říct, že to nebude mít v hlavě, ale realita je prostě taková, že se to může stát naprosto kdykoliv. Těžko říct.“

Nevypadá to však, že by fanoušci měli důvod se bát. „Nějak to dopadne,“ řekl Rantanen. „Mám to tady rád. Líbí se mi město. Vyhráli jsme tu Stanley Cup. Proč bych měl chtít odejít? To je jediná věc, kterou k tomu chci říct.“

