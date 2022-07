Tkachuk poprvé promluvil. Odchod plánoval tři roky

NHL letos jen těžko poskytne větší příběh než výměnu Matthewa Tkachuka za Jonathana Huberdeaua a spol. Tkachuk okořenil trejd o to víc, že dal veřejně najevo svůj zájem o odchod z Calgary. O víkendu pro stanici Sportsnet poprvé promluvil, co za jeho rozhodnutím stálo.

Nebylo to tak, že by odpočítával dny, kdy z Calgary vypadne. Flames a celé město měl moc rád, stejně jako ono jeho. Nicméně v rozhovoru pro Sportsnet naznačil, že v mysli měl vždycky odchod.

„Poslední smlouvu jsem podepisoval s vědomím, že se po ní musím rozhodnout, co dál se svým životem a kariérou. V létě jsem se rozhodl, že je čas na změnu,“ povídal.

„Hrála v tom roli spousta faktorů. Nebyl jen jeden. Všechno se změnilo, když jsem se začal bavit s jinými týmy. To jsem se rozhodl, do té doby ne,“ dodal.

Pochopitelně své rozhodnutí pak musel svěřit zástupcům Calgary, přesněji generálnímu manažerovi Bradu Trelivingovi. „Nejtěžší telefonát, co jsem kdy měl,“ přiznal Tkachuk. „Bylo to pro mě ohromně emotivní. A pro něj taky. Jako by si volali dva kámoši, navzájem se hodně respektujeme.“

Následoval výběr týmů. Jak už víme, vítězně z toho vzešla Florida.

„Zúžili jsme to na tři týmy, do kterých bych velice rád šel. Florida na to ale až neskutečně tlačila, nakonec se to dohodlo ani ne za den,“ řekl a odůvodnil, proč si vybral zrovna Panthers: „Nejvíce mě zaujala jejich soutěživost a to, jak blízko byli úspěchu. Nejen, že jsou dobří nyní, ale budou i v budoucnu. Cítil jsem, že tam můžu pomoct.“

Na závěr ale nezapomněl vyjádřit vděk celému Calgary. V organizaci strávil šest sezon, v každé z nich se postupně zlepšoval a dorůstal do role absolutního lídra. V posledních čtyřech ročnících dokonce dělal zástupce kapitána.

„Svůj čas strávený v Calgary si budu navždy pamatovat jako na ten nejdůležitější. Odcházím ve čtyřiadvaceti letech jako mladý muž, přicházel jsem jako osmnáctileté dítě. Doufám, že mě lze považovat za hráče, na něhož jsou v Albertě hrdí. No, spíš v Calgary, víc severně už ne. Calgary bude mít v mém srdci vždy zvláštní místo,“ zakončil.

Share on Google+