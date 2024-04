Toronto ulovilo žádaného borce z univerzity. Co by mohl Quillan přinést?

Každé jaro si týmy NHL vybírají nedraftované volné hráče z univerzitní NCAA. Takový podpis nenese žádné riziko, týmy mohou jen získat. Jedním takovým je letos Jacob Quillan. Strhla se o něj velká bitka, mladý hokejista nakonec kývl Torontu.

S tím už i stihnul podepsat smlouvu, na dva roky počínaje sezonou 2024/25 s ročním platem 875 tisíc dolarů.

Podle Coreyho Pronmana z The Athletic byl Quillan letos jedním z nejlepších volných hráčů, kteří byli k dispozici, když v 39 zápasech vstřelil 17 gólů a zaznamenal 46 bodů a získal cenu pro nejlepšího defenzivního útočníka. Přesto se teprve ukáže, zda dokáže naskočit mezi profesionály a dále se rozvíjet natolik dobře, aby se v NHL udržel.

"Quillan to v sobě prostě má. Má velkou pracovní morálku. Od prvního dne byl v posilovně a na tréninku dře jako zvíře," popisoval pro zmiňovaný portál Joe Dumais, jeho univerzitní trenér.

Quillanova všestrannost ve hře je jedním prvkem z toho, proč byl pro týmy v NHL tak atraktivní. Quillan umí dobře bruslit, hrát v rychlosti na pozici centra i křídla, má hokejové IQ a defenzivní schopnosti, aby se hodil kamkoliv. "Jako křídlo byl skvělý, ale věděli jsme, že bude centrem," dodal Dumais.

"Jeho vývoj je výsledkem toho, jak tvrdě pracuje. Bylo zábavné ho sledovat," přidal Dumais s tím, že jeho hra před brankou patří mezi další přednosti.

Quillan se nyní bude muset vypořádat s výzvou, které dosud nikdy nečelil: proniknout do sestavy Leafs.

Do konce základní části AHL zbývá pár zápasů a Quillan se pravděpodobně představí ve většině z nich, čímž poskytne týmu, který to potřebuje, cennou posilu v podobě centra. Quillanovu zdatnost pak prověří hlavně play off.

Získané zkušenosti by mu mohly pomoci, až se bude na podzim snažit zapůsobit na trenéry Leafs v přípravném kempu.

