V nejdůležitějších chvílích se jeho hra zvedá, je nadšený z výkonů Oettingera kouč DeBoer

Ofenzivní kvality Colorada jsou strašákem v podstatě pro každého jejich soupeře. Minimálně v posledním utkání to však neplatilo pro Dallas, který se mohl opírat o výborný výkon brankáře Jakea Oettingera. Svými 28 zákroky se významně podílel na vítězství Stars 4:1, díky čemuž se Dallas dostal v semifinále Západní konference do vedení 2:1.

Zatímco první zápas Dallas prohrál 3:4 po prodloužení, ve druhém utkání se už povedlo Stars své soupeře z Colorada udolat 5:3. A třetí zápas přinesl zatím nejpovedenější výkon nejen Dallasu, ale i brankáře Oettingera, který vychytal vítězství 4:1. Recept na něj našel jen ve 31. minutě ostrostřelec Mikko Rantanen, jinak byl pětadvacetiletý gólman bezchybný.

Jeho kvalitní výkon po utkání pochválil také Peter DeBoer, lodivod dallaské střídačky. „Říkal jsem to už loni v play-off a říkal jsem to i letos, má schopnost v nejdůležitějších chvílích zvýšit úroveň své hry,“ lebedil si DeBoer.

DeBoera těší i fakt, že v klíčových chvílích zachoval chladnou hlavu. V podstatě nenastal okamžik, kdy by zpanikařil a dopustil se nějaké zbytečné hrubky. „Myslím, že dnes v noci, když to bylo nejhektičtější, byl naším nejklidnějším hráčem na ledě. Což je přesně to, co potřebujete, aby váš brankář působil uklidňujícím dojmem. Myslím, že právě to pro nás dělá, když hraje tak jako právě teď.“

Nebyl to ale pouze Oettinger, kdo DeBoera ve třetím utkání série s Coloradem potěšil. Celkový výkon týmu se podle něj blížil perfektně odehranému zápasu. Spokojený byl zejména s tím, že hokejisté Dallasu nepřipustili ve třetí třetině žádné pořádné drama a udrželi vedení.

„Myslím, že si naši kluci vzali osobně, když všichni zpochybňovali, zda dokážeme ve třetí třetině udržet vedení. Vzhledem k tomu, jak se vyvíjely první dva zápasy, to byly oprávněné pochyby,“ připustil DeBoer.

„Ale věděli jsme, že jsme lepší. Celý rok jsme byli v takových situacích opravdu dobří, celý rok jsme byli ve venkovních zápasech skvělí. Dnes jsme se prostě cítili při hře komfortně. Jednotlivé střípky naší hry byly vynikající,“ dodal šťastný kouč.

Čtvrtý zápas série mezi Dallasem a Coloradem se bude hrát v noci na úterý, znovu na ledě Avalanche. A pokud předvede brankář Oettinger další obdobný výkon jako naposledy, pak budou mít Laviny velký problém.

