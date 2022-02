Výprodej začíná! Toffoli míří do Calgary

Bylo jasné, že otřesná sezona Montrealu nezůstane bez povšimnutí. Týmy, které míří do play off, si z Canadiens vezmou to nejlepší. A začíná se tak dít. Kanadský rival z Calgary zaplatil hodně, aby získal útočníka Tylera Toffoliho.

Byla to akce kulový blesk. Ještě dnes odpoledne se o ničem nevědělo, až pak spekulace bouchla jako bomba.

Barvy Flames bude oblékat Tyler Toffoli, na opačnou stranu míří výběr v prvním a pátém kole draftu, Tyler Pitlick a Emil Heinemann.

Calgary tak naplno ukazuje, jak moc letos konečně touží po úspěchu. Zaplatilo vysokou cenu za hráče, který je otřískaný v play off, kde tradičně hraje svůj nejlepší hokej.

Také je starý známý s koučem Flames Darrylem Sutterem. Pod jeho vedením Toffoli získal Stanley Cup v roce 2014. Vedení Calgary v čele s generálním manažerem Bradem Trelivingem tak věří, že se scénář bude opakovat.

Toffoli navíc není obyčejnou výpomocí, smlouvu má až do konce sezony 2023/24.

Klíčem k trejdu byl odchod Pitlicka, díky jehož přestupu odešlo i 1,75 milionů dolarů pod platovým stropem. Flames tak nemuseli nutit Canadiens k ponechání části platu.

