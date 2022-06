Získá Colorado tři mečboly? Série se stěhuje do Edmontonu

Domácí zápasy zvládli na sto procent, nyní je čeká cesta do Kanady. Hráči Colorada po divoké přestřelce zvládli druhé utkání s čistým kontem a dnes si mohou vybojovat luxus hned tří mečbolů. Edmonton naopak bude chtít svým fanouškům ukázat, že ještě nezahodil flintu do žita. Třetí semifinálový souboj začíná ve dvě hodiny ráno.

Colorado má před dvojzápasem na ledě Edmontonu nakročeno do bojů o Stanley Cup mnohem lépe. Své domácí zápasy vyhrálo a dnes si bude chtít dokráčet pro třetí bod. Po divokém a vítězném úvodním utkání Laviny druhý zápas opanovaly 4:0. Skvělý večer to byl především pro Pavla Francouze. Ten se kvůli zranění Kuempera musel postavit do branky na celých šedesát minut, i díky skvělé obraně na něj šlo jen čtyřiadvacet střel. S každou si ale český gólman poradil. Ke dvaatřicátým narozeninám si tak daroval třetí čisté konto v sezóně a ještě navíc byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Zaplněnou Ball Arenou se dokonce v závěrečných vteřinách druhého utkání neslo jednohlasné „Frankie“, což je anglická přezdívka rodáka z Plzně.

To Mike Smith na druhé straně tolik štěstí neměl. Hráči Colorada zasypali Kanaďana čtyřicítkou střel. V první třetině branka ani přes tři vyloučení Olejářů nepadla, pak se ale na konci čtyřiadvacáté minuty trefil Lehkonen, o patnáct vteřin později Manson a zářný večer druhé útočné lajny doplnil v čase 26:02 Mikko Rantanen. Olejáři bojovali s disciplínou i ve třetí dvacetiminutovce (celkem za zápas šli na trestnou osmkrát), Colorado ale v branku dokázalo proměnit jen jeden faul. V čase 55:20 potrestal hrubost Evandera Kanea Nathan MacKinnon.

Bookmakeři i tentokrát vidí jako vítěze Colorado, v Kanadě před tisícovkami fanoušků hokeje se ale málokomu hraje dobře. Vidina tříbodového náskoku by ale mohla být silný hnací motor. A pokud Pavel Francouz opět vychytá nulu, bude se psát i historie…

02:00 Edmonton Oilers - Colorado Avalanche

