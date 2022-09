Život bez Marchanda. Bergeron zažije nepoznané

Do historie NHL už se zapsali na seznam nejvíce ikonických dvojic. Když se řekne Patrice Bergeron, většině fanoušků automaticky naskočí jméno Brada Marchanda. Tihle dva jako by spolu hráli od nepaměti. Na začátku sezony však bude Bergeron na ledě svého věčného parťáka hledat marně.

Známý provokatér, ale v první řadě výborný hokejista, je totiž kvůli zranění a rekonvalescenci mimo. Prognózy říkají, že na led by se měl vrátit až kolem Díkuvzdání, tedy až ke konci listopadu. Stejně jako například bek Charlie McAvoy.

A pro Bergerona to bude pořádný nezvyk. V jednom útoku se výrazně prosadili v sezoně 2010/11, kdy společně získali Stanley Cup. Od té doby šlo o vyhlášené partnerství s vynikajícími výsledky. Od sebe v podstatě nešli, jen se kolem nich točili jiní borci. Mark Recchi, Tyler Seguin či David Pastrňák.

„Rozhodně to bude něco jiného,“ přikývl Bergeron. „V podstatě jsme k sobě srostli. Navzájem se na ledě čteme, reagujeme na sebe. V podstatě se nestane, že bychom nevěděli, kam si druhý najede. Strašně moc to ulehčí práci.“

Pořádnou práci ale nyní dá najít vhodného partnera. Díky Bergeronově hokejové inteligenci by to však neměl být problém. „Budu se muset přizpůsobit. S novým parťákem budeme muset komunikovat, abychom se sehráli co nejdříve,“ dodal.

Za mořem už se šušká, že místo vedle jednoho z nejlepších defenzivních útočníků historie dostane nově příchozí Pavel Zacha. Toho si Bruins pořídili na začátku léta. Chvíli sice trvalo, než se podepsal nový kontrakt, ale vše dobře dopadlo a Bergeron může mít nového kolegu.

„Skvělý hráč, nesmírně chytrý,“ ocenil Zachu Bergeron. „Věděl jsem to o něm ještě, než přišel. Prostě hraje tak, jak má. Vždy je tam, kde má být. Má dobrou střelu, kterou chce dle svých slov ještě zlepšit. Těším se, až ho pořádně poznám. Je to mladý kluk, který v lize může dokázat ještě velké věci.“

